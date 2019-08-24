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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Вест Бромвич
Дерби Каунти - Вест Бромвич: обзор матча 24 августа 2019
Дерби Каунти
24.08.2019, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 5 тур
1 : 1
Завершен
Вест Бромвич
6'
М. Уогхорн (П)
84'
К. Зохоре (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Вест Бромвич
Желтая карточка
Т. Лоуренс
90'
84'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Зохоре
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Уогхорн
6'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
5
Крыстиан Белик
ОП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
7
Джек Мэрриот
ЦФ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Киран Гиббс
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
10
Филип Кровинович
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Дерби Каунти
29
Бен Хамер
ВР
4
Грэм Шинни
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
4
Джордж Эванс
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Вест Бромвич
31
Джонатан Бонд
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
11
Крис Брант
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
32
Чарли Остин
ЦФ
2-1-1-2-2
13
Рос
3
Лоу
36
Кио
5
Белик
23
Хаддлстоун
10
Лоуренс
26
Доуэлл
29
Уогхорн
7
Мэрриот
3-1-3-1
26
Джонстон
3
Гиббс
5
Бартли
6
Аджайи
8
Ливермор
25
Филлипс
14
Сойерс
10
Кровинович
7
Зохоре
Остались в запасе
Дерби Каунти
Вест Бромвич
29
Бен Хамер
ВР
4
Грэм Шинни
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
4
Джордж Эванс
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
10
Матеус Перейра
АП
31
Джонатан Бонд
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
11
Крис Брант
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
4
Грэм Шинни
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
4
Джордж Эванс
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Остались в запасе
10
Матеус Перейра
АП
31
Джонатан Бонд
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
11
Крис Брант
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Статистика матча Дерби Каунти - Вест Бромвич
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
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