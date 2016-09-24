Дани Нди - статистика
#20 | Нападающий
|Имя
|Дани
|Фамилия
|Нди
|Команда
|Спортинг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дуала
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 августа 1995 (27 лет)
|Рост
|178
|Вес
|76
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Дани
|Фамилия
|Нди
|Команда
|Спортинг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дуала
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 августа 1995 (27 лет)
|Рост
|178
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спортинг
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.04.2017
|79' -90'
|Спортинг (Хихон)
|2:3
|Реал (Мадрид)
|05.04.2017
|61' -90'
|Спортинг (Хихон)
|0:1
|Малага (Малага)
|02.04.2017
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|0:0
|Спортинг (Хихон)
|19.03.2017
|80' -90'
|Спортинг (Хихон)
|3:1
|Гранада (Гранада)
|29.10.2016
|70' -90'
|Спортинг (Хихон)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|01.10.2016
|1' -57'
|Депортиво (Ла-Корунья)
|2:1
|Спортинг (Хихон)
|24.09.2016
|68' -90'
|Спортинг (Хихон)
|0:5
|Барселона (Барселона)