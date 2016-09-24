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    Дани Нди - статистика

    #20 | Нападающий
    Имя Дани
    Фамилия Нди
    Команда Спортинг
    Состав Основной
    Родной город Дуала
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 18 августа 1995 (27 лет)
    Рост 178
    Вес 76
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
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