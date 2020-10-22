Адальберто Пеньяранда - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Адальберто
|Фамилия
|Пеньяранда
|Команда
|Лас-Пальмас
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|183
|Вес
|78
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Адальберто
|Фамилия
|Пеньяранда
|Команда
|Лас-Пальмас
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|183
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦСКА
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2020
|Был в запасе
|ЦСКА (София)
|3:1
|Рома (Рим)
|03.12.2020
|Был в запасе
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|0:0
|ЦСКА (София)
|26.11.2020
|76' -90'
|ЦСКА (София)
|0:1
|Янг Бойз (Берн)
|05.11.2020
|1' -69'
|Янг Бойз (Берн)
|3:0
|ЦСКА (София)
|29.10.2020
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|0:0
|ЦСКА (София)
|22.10.2020
|Был в запасе
|ЦСКА (София)
|0:2
|ЧФР Клуж (Бухарест)