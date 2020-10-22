Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Адальберто Пеньяранда - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Адальберто
    Фамилия Пеньяранда
    Команда Лас-Пальмас
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 31 мая 1997 (25 лет)
    Рост 183
    Вес 78
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЦСКА 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.12.2020 Был в запасе ЦСКА (София) 3:1 Рома (Рим)
    03.12.2020 Был в запасе ЧФР Клуж (Бухарест) 0:0 ЦСКА (София)
    26.11.2020 76' -90' ЦСКА (София) 0:1 Янг Бойз (Берн)
    05.11.2020 1' -69' Янг Бойз (Берн) 3:0 ЦСКА (София)
    29.10.2020 Был в запасе Рома (Рим) 0:0 ЦСКА (София)
    22.10.2020 Был в запасе ЦСКА (София) 0:2 ЧФР Клуж (Бухарест)
    • Читайте нас: 
    11