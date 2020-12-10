Статистика по турнирам

Кубок Либертадорес 2026 Кубок Либертадорес 2025 Босния и Герцеговина. Премьер-лига 2023/2024 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Испания. Кубок 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2021/2022 Англия. Кубок лиги 2020/2021 Лига Европы 2020/2021 Бельгия. Про-Лига 2019/2020 Англия. Кубок 2018/2019 Испания. Примера 2017/2018 Испания. Примера 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Кубок Америки 2016 Испания. Примера 2015/2016