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Депортиво Тачира
Адальберто Пеньяранда
Статистика
€ 350 тыс
Адальберто Пеньяранда - статистика
Депортиво Тачира
31 мая 1997 (29)
#7 | Нападающий
183 см | 78 кг
Венесуэла
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Команда
И
Г
П
Ж
К
ЦСКА София
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
ЦСКА София
3 : 1
10.12.2020
Рома
Был в запасе
Лига Европы, 5 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
03.12.2020
ЦСКА София
Был в запасе
Лига Европы, 4 тур
ЦСКА София
0 : 1
26.11.2020
Янг Бойз
76' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Янг Бойз
3 : 0
05.11.2020
ЦСКА София
1' - 69'
Лига Европы, 2 тур
Рома
0 : 0
29.10.2020
ЦСКА София
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
ЦСКА София
0 : 2
22.10.2020
ЧФР Клуж
Был в запасе
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