Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Никита Семейщев - статистика

    #24 | Защитник
    Имя Никита
    Отчество Андреевич
    Фамилия Семейщев
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 августа 1997 (25 лет)
    Рост 186
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.11.2015 Был в запасе Сызрань-2003 (Сызрань) 2:0 Динамо (Киров)
    26.10.2015 Был в запасе Динамо (Киров) 2:1 Волга (Ульяновск)
    20.10.2015 Был в запасе Пари НН (Нижний Новгород) 1:0 Динамо (Киров)
    14.10.2015 Был в запасе Динамо (Киров) 1:2 Химик (Дзержинск)
    08.10.2015 Был в запасе Нефтехимик (Нижнекамск) 5:0 Динамо (Киров)
    03.10.2015 Был в запасе Зенит-Ижевск (Ижевск) 3:2 Динамо (Киров)
    27.09.2015 Был в запасе Динамо (Киров) 2:3 Лада-Тольятти (Тольятти)
    28.08.2015 Был в запасе Химик (Дзержинск) 3:0 Динамо (Киров)
    16.08.2015 Был в запасе Динамо (Киров) 1:2 Зенит-Ижевск (Ижевск)
    10.08.2015 Был в запасе Лада-Тольятти (Тольятти) 2:1 Динамо (Киров)
    03.08.2015 Был в запасе Динамо (Киров) 1:1 Носта (Новотроицк)
    28.07.2015 90' -90' Челябинск (Челябинск) 3:0 Динамо (Киров)
    20.07.2015 Был в запасе Динамо (Киров) 1:3 Сызрань-2003 (Сызрань)
    • Читайте нас: 
    11