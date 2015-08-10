Никита Семейщев - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Никита
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Семейщев
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 августа 1997 (25 лет)
|Рост
|186
|Вес
|75
|Имя
|Никита
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Семейщев
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 августа 1997 (25 лет)
|Рост
|186
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2015
|Был в запасе
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|2:0
|Динамо (Киров)
|26.10.2015
|Был в запасе
|Динамо (Киров)
|2:1
|Волга (Ульяновск)
|20.10.2015
|Был в запасе
|Пари НН (Нижний Новгород)
|1:0
|Динамо (Киров)
|14.10.2015
|Был в запасе
|Динамо (Киров)
|1:2
|Химик (Дзержинск)
|08.10.2015
|Был в запасе
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|5:0
|Динамо (Киров)
|03.10.2015
|Был в запасе
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|3:2
|Динамо (Киров)
|27.09.2015
|Был в запасе
|Динамо (Киров)
|2:3
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|28.08.2015
|Был в запасе
|Химик (Дзержинск)
|3:0
|Динамо (Киров)
|16.08.2015
|Был в запасе
|Динамо (Киров)
|1:2
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|10.08.2015
|Был в запасе
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|2:1
|Динамо (Киров)
|03.08.2015
|Был в запасе
|Динамо (Киров)
|1:1
|Носта (Новотроицк)
|28.07.2015
|90' -90'
|Челябинск (Челябинск)
|3:0
|Динамо (Киров)
|20.07.2015
|Был в запасе
|Динамо (Киров)
|1:3
|Сызрань-2003 (Сызрань)