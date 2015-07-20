Аяз Танырвердиев - статистика
#41 | Полузащитник
|Имя
|Аяз
|Отчество
|Мубаризович
|Фамилия
|Танырвердиев
|Команда
|Лада-Тольятти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|175
|Вес
|64
|Имя
|Аяз
|Отчество
|Мубаризович
|Фамилия
|Танырвердиев
|Команда
|Лада-Тольятти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|175
|Вес
|64
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лада-Тольятти
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2015
|32' -90'
|Челябинск (Челябинск)
|7:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|26.10.2015
|82' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|1:3
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|20.10.2015
|90' -90'
|Волга (Ульяновск)
|2:3
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|14.10.2015
|Был в запасе
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|0:3
|Пари НН (Нижний Новгород)
|28.07.2015
|Был в запасе
|Носта (Новотроицк)
|1:1
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|20.07.2015
|Был в запасе
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|0:1
|Челябинск (Челябинск)