|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волга
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2015
|Был в запасе
|Волга (Ульяновск)
|0:1
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|26.10.2015
|82' -90'
|Динамо (Киров)
|2:1
|Волга (Ульяновск)
|15.09.2015
|90' -90'
|Химик (Дзержинск)
|0:3
|Волга (Ульяновск)
|09.09.2015
|81' -90'
|Волга (Ульяновск)
|1:0
|Динамо (Киров)
|03.09.2015
|Был в запасе
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|0:4
|Волга (Ульяновск)
|16.08.2015
|89' -90'
|Волга (Ульяновск)
|3:0
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|03.08.2015
|Был в запасе
|Пари НН (Нижний Новгород)
|2:0
|Волга (Ульяновск)
|28.07.2015
|86' -90'
|Волга (Ульяновск)
|3:0
|Химик (Дзержинск)
|20.07.2015
|81' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|2:0
|Волга (Ульяновск)