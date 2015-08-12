Сергей Бабенко - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Бабенко
|Команда
|Афипс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 апреля 1996 (26 лет)
|Рост
|185
|Вес
|82
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Бабенко
|Команда
|Афипс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 апреля 1996 (26 лет)
|Рост
|185
|Вес
|82
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Афипс
|10
|3
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.2015
|1' -90'
|Астрахань (Астрахань)
|1:1
|Афипс (Афипский)
|66'
|01.11.2015
|1' -90'
|Афипс (Афипский)
|3:0
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|90'
|25.10.2015
|1' -90'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|1:2
|Афипс (Афипский)
|47'
|18.10.2015
|26' -90'
|Афипс (Афипский)
|2:1
|Ангушт (Назрань)
|90'
|11.10.2015
|36' -90'
|Афипс (Афипский)
|1:0
|МИТОС (Новочеркасск)
|04.10.2015
|70' -90'
|Афипс (Афипский)
|1:0
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|28.09.2015
|59' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:1
|Афипс (Афипский)
|21.09.2015
|1' -53'
|Афипс (Афипский)
|1:1
|Дружба (Майкоп)
|14.09.2015
|46' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|0:1
|Афипс (Афипский)
|78'
|12.08.2015
|1' -26'
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|0:1
|Афипс (Афипский)