Алекс Финни - статистика
#36 | Защитник
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Финни
|Команда
|Болтон
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Хаддерсфилд
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 июня 1996 (26 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Финни
|Команда
|Болтон
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Хаддерсфилд
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 июня 1996 (26 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болтон
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2016
|Был в запасе
|Фулхэм (Лондон)
|1:0
|Болтон (Болтон)
|23.04.2016
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|2:1
|Болтон (Болтон)
|05.04.2016
|1' -45'
|Брентфорд (Лондон)
|3:1
|Болтон (Болтон)
|12.03.2016
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|1:2
|Престон (Престон)
|08.03.2016
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|2:2
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|05.03.2016
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|2:1
|Болтон (Болтон)
|13.02.2016
|Был в запасе
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|3:2
|Болтон (Болтон)
|26.09.2015
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|2:2
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|19.09.2015
|90' -90'
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|4:1
|Болтон (Болтон)
|22.08.2015
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|1:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)