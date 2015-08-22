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    Алекс Финни - статистика

    #36 | Защитник
    Имя Алекс
    Фамилия Финни
    Команда Болтон
    Состав Молодежный
    Родной город Хаддерсфилд
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 июня 1996 (26 лет)
    Рост 185
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болтон 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.05.2016 Был в запасе Фулхэм (Лондон) 1:0 Болтон (Болтон)
    23.04.2016 Был в запасе Кардифф (Кардифф) 2:1 Болтон (Болтон)
    05.04.2016 1' -45' Брентфорд (Лондон) 3:1 Болтон (Болтон)
    12.03.2016 Был в запасе Болтон (Болтон) 1:2 Престон (Престон)
    08.03.2016 Был в запасе Болтон (Болтон) 2:2 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    05.03.2016 Был в запасе Лидс (Лидс) 2:1 Болтон (Болтон)
    13.02.2016 Был в запасе Брайтон (Брайтон & Хов) 3:2 Болтон (Болтон)
    26.09.2015 Был в запасе Болтон (Болтон) 2:2 Брайтон (Брайтон & Хов)
    19.09.2015 90' -90' Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 4:1 Болтон (Болтон)
    22.08.2015 Был в запасе Болтон (Болтон) 1:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
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