Грег Лер - статистика
#39 | Нападающий
|Имя
|Грег
|Фамилия
|Лер
|Команда
|Халл Сити
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Брайтон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 декабря 1994 (28 лет)
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Грег
|Фамилия
|Лер
|Команда
|Халл Сити
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Брайтон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 декабря 1994 (28 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Халл Сити
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.12.2015
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|2:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|07.11.2015
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|3:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|24.10.2015
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:0
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|15.09.2015
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|0:2
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|12.09.2015
|82' -90'
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|1:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|29.08.2015
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:0
|Престон (Престон)
|19.08.2015
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:1
|Фулхэм (Лондон)
|16.08.2015
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|1:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|08.08.2015
|83' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:0
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)