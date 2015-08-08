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    Грег Лер - статистика

    #39 | Нападающий
    Имя Грег
    Фамилия Лер
    Команда Халл Сити
    Состав Молодежный
    Родной город Брайтон
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 декабря 1994 (28 лет)
    Стоимость:
    € 250
    тыс
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