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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вулверхэмптон - Халл Сити
Вулверхэмптон - Халл Сити: обзор матча 16 августа 2015
Вулверхэмптон
16.08.2015, воскресенье, 14:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
1 : 1
Завершен
Халл Сити
58'
Д. Хенри
22'
Н. Елавич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Халл Сити
Замена
А. Ле Фондре
️️️️
Н. Дико
90'
+1
84'
Замена
К. Джаралдо-Мартин
️️️️
С. Клукас
75'
Замена
С. Алуко
️️️️
А. Эль-Мохамади
Замена
О. Ожо
️️️️
Д. Хенри
74'
ГОЛ! 1:1!
Д. Хенри
58'
56'
Замена
Д. Мейлер
️️️️
А. Хэйден
22'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Н. Елавич
13'
Желтая карточка
М. Одубайо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Эмилиано Мартинес
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
17
Джеймс Хенри
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Кенни Джакетт
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
18
Никица Елавич
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Вулверхэмптон
1
Карл Икеме
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
6
Этан Эбанкс-Лэнделл
ЦЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
19
Джек Прайс
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
14
Соне Алуко
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
34
Калом Джаралдо-Мартин
ЦФ
39
Грег Лер
ЦФ
3-2-3-2
1
Мартинес
13
Голбоурн
30
Хаус
19
Стирмен
2
Йорфа
15
Коди
17
Хенри
29
МакДональд
16
Эдвардс
12
Дико
23
Афобе
3-2-3-2
1
МакГрегор
28
Одубайо
33
Дэйвис
20
Доусон
27
Эль-Мохамади
3
Робертсон
14
Хэйден
23
Хаддлстоун
6
Клукас
29
Акпом
18
Елавич
17
Хенри
9
Ожо
9
Ожо
17
Хенри
12
Дико
19
Ле Фондре
19
Ле Фондре
12
Дико
6
Клукас
34
Джаралдо-Мартин
34
Джаралдо-Мартин
6
Клукас
27
Эль-Мохамади
14
Алуко
14
Алуко
27
Эль-Мохамади
14
Хэйден
7
Мейлер
7
Мейлер
14
Хэйден
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Халл Сити
1
Карл Икеме
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
6
Этан Эбанкс-Лэнделл
ЦЗ
19
Джек Прайс
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
Главный тренер
Кенни Джакетт
17
Элдин Якупович
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
39
Грег Лер
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
1
Карл Икеме
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
6
Этан Эбанкс-Лэнделл
ЦЗ
19
Джек Прайс
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
39
Грег Лер
ЦФ
Главный тренер
Кенни Джакетт
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Вулверхэмптон - Халл Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Мулинекс
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