Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Александр Молчанов - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Александр
    Отчество Владимирович
    Фамилия Молчанов
    Команда Зенит
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 мая 1996 (26 лет)
    Рост 176
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зенит 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2015 Был в запасе Энергомаш (Белгород) 1:1 Зенит (Пенза)
    01.11.2015 Был в запасе Зенит (Пенза) 0:0 Тамбов (Тамбов)
    25.10.2015 Был в запасе Торпедо (Москва) 2:1 Зенит (Пенза)
    11.10.2015 Был в запасе Локомотив (Лиски) 3:0 Зенит (Пенза)
    04.10.2015 Был в запасе Зенит (Пенза) 2:1 Металлург Л (Липецк)
    27.09.2015 83' -90' Арсенал-2 (Тула) 0:2 Зенит (Пенза)
    21.09.2015 Был в запасе Зенит (Пенза) 0:0 Динамо Бр (Брянск)
    14.09.2015 Был в запасе Витязь (Подольск) 1:1 Зенит (Пенза)
    07.09.2015 Был в запасе Зенит (Пенза) 0:1 Калуга (Калуга)
    • Читайте нас: 
    11