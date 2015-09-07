Александр Молчанов - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Александр
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Молчанов
|Команда
|Зенит
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 мая 1996 (26 лет)
|Рост
|176
|Вес
|76
|Имя
|Александр
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Молчанов
|Команда
|Зенит
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 мая 1996 (26 лет)
|Рост
|176
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|Был в запасе
|Энергомаш (Белгород)
|1:1
|Зенит (Пенза)
|01.11.2015
|Был в запасе
|Зенит (Пенза)
|0:0
|Тамбов (Тамбов)
|25.10.2015
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|2:1
|Зенит (Пенза)
|11.10.2015
|Был в запасе
|Локомотив (Лиски)
|3:0
|Зенит (Пенза)
|04.10.2015
|Был в запасе
|Зенит (Пенза)
|2:1
|Металлург Л (Липецк)
|27.09.2015
|83' -90'
|Арсенал-2 (Тула)
|0:2
|Зенит (Пенза)
|21.09.2015
|Был в запасе
|Зенит (Пенза)
|0:0
|Динамо Бр (Брянск)
|14.09.2015
|Был в запасе
|Витязь (Подольск)
|1:1
|Зенит (Пенза)
|07.09.2015
|Был в запасе
|Зенит (Пенза)
|0:1
|Калуга (Калуга)