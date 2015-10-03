Максим Ивашов - статистика
#91 | Вратарь
|Имя
|Максим
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Ивашов
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|12 августа 1998 (24 года)
|Рост
|186
|Вес
|80
|Имя
|Максим
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Ивашов
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|12 августа 1998 (24 года)
|Рост
|186
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локомотив (мол)
|2
|-1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.12.2015
|67' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|4:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|29.11.2015
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|3:1
|Локомотив (мол) (Москва)
|20.11.2015
|Был в запасе
|Локомотив (мол) (Москва)
|3:0
|Анжи (мол) (Махачкала)
|07.11.2015
|Был в запасе
|Локомотив (мол) (Москва)
|0:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|31.10.2015
|Был в запасе
|Академия Кубань (Краснодар)
|2:0
|Локомотив (мол) (Москва)
|25.10.2015
|Был в запасе
|Локомотив (мол) (Москва)
|4:3
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|03.10.2015
|64' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|7:0
|Амкар (мол) (Пермь)