Рауль Тамудо - статистика
#23 | Нападающий
|Имя
|Рауль
|Фамилия
|Тамудо
|Команда
|Сабадель
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 октября 1977 (45 лет)
|Рост
|178
|Вес
|76
|Имя
|Рауль
|Фамилия
|Тамудо
|Команда
|Сабадель
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 октября 1977 (45 лет)
|Рост
|178
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Райо Вальекано
|4
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.05.2013
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|1:2
|Райо Вальекано (Мадрид)
|19.05.2013
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|2:3
|Райо Вальекано (Мадрид)
|05.05.2013
|67' -90'
|Сарагоса (Сарагоса)
|3:0
|Райо Вальекано (Мадрид)
|26.04.2013
|Был в запасе
|Райо Вальекано (Мадрид)
|2:2
|Осасуна (Памплона)
|19.04.2013
|80' -90'
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|1:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|17.03.2013
|70' -90'
|Барселона (Барселона)
|3:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|71'
|09.03.2013
|Был в запасе
|Райо Вальекано (Мадрид)
|2:0
|Эспаньол (Барселона)
|24.02.2013
|87' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|1:2
|Вальядолид (Вальядолид)