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    Кортни Хаус - статистика

    #30 | Защитник
    Имя Кортни
    Фамилия Хаус
    Команда Уотфорд
    Состав Основной
    Родной город Редбридж
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 июля 1995 (27 лет)
    Рост 189
    Стоимость:
    € 2,80
    млн
    Статистика по турнирам
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