Кортни Хаус - статистика
#30 | Защитник
|Имя
|Кортни
|Фамилия
|Хаус
|Команда
|Уотфорд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Редбридж
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 июля 1995 (27 лет)
|Рост
|189
Стоимость:
€ 2,80
млн
|Имя
|Кортни
|Фамилия
|Хаус
|Команда
|Уотфорд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Редбридж
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 июля 1995 (27 лет)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уотфорд
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.10.2022
|Был в запасе
|Уиган Атлетик (Уиган)
|0:1
|Уотфорд (Уотфорд)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:4
|Уотфорд (Уотфорд)
|17.09.2022
|1' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|2:2
|Сандерленд (Сандерленд)
|03.09.2022
|1' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|1:1
|Уотфорд (Уотфорд)
|30.08.2022
|81' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|2:1
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Уотфорд (Уотфорд)
|2:3
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)