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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уотфорд - Сандерленд
Уотфорд - Сандерленд: обзор матча 17 сентября 2022
Уотфорд
17.09.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 11 тур
2 : 2
Завершен
Сандерленд
34'
К. Дэвис
62'
Л. О'Найен (АГ)
45'
А. Алезе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уотфорд - Сандерленд
Замена
К. Кабаселе
️️️️
К. Кэткарт
84'
Замена
Д. Гослинг
️️️️
К. Дэвис
81'
79'
Замена
Д. Матете
️️️️
А. Притчард
Замена
В. Байо
️️️️
А. Камара
73'
72'
Замена
Л. Даяку
️️️️
Д. Нил
63'
Замена
А. Диалло
️️️️
Э. Эмблтон
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Л. О'Найен
62'
61'
Желтая карточка
К. Эванс
59'
Желтая карточка
П. Робертс
45'
ГОЛ! 1:1!
А. Алезе
Пас отдал
Д. Кларк
ГОЛ! 1:0!
К. Дэвис
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
39
Эдо Кайембе
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
9
Жуан Педро
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
34
Аджи Алезе
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
13
Люк О'Найен
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
44
Эллиот Эмблтон
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
7
Линден Гуч
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Уотфорд
40
Мадука Окойе
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
15
Вакун Байо
ЦФ
15
Жозеф Унгбо
ЦФ
Сандерленд
1
Алекс Басс
ВР
32
Трай Хьюм
ПЗ
16
Амад Диалло
ПВ
28
Джей Матете
ЦФ
43
Леон Даяку
ЦФ
4-1-2-1-2
26
Бахман
11
Камара
20
Кэткарт
30
Хаус
5
Троост-Эконг
39
Кайембе
12
Сема
8
Чодури
22
Асприлья
9
Дэвис
9
Педро
3-5-1-1
22
Паттерсон
23
Батт
34
Алезе
30
Эванс
10
Притчард
6
Нил
16
Робертс
44
Эмблтон
13
О'Найен
47
Кларк
7
Гуч
20
Кэткарт
27
Кабаселе
27
Кабаселе
20
Кэткарт
9
Дэвис
32
Гослинг
32
Гослинг
9
Дэвис
11
Камара
15
Байо
15
Байо
11
Камара
44
Эмблтон
16
Диалло
16
Диалло
44
Эмблтон
10
Притчард
28
Матете
28
Матете
10
Притчард
6
Нил
43
Даяку
43
Даяку
6
Нил
Остались в запасе
Уотфорд
Сандерленд
40
Мадука Окойе
ВР
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
90
Самуэль Калу
ПВ
15
Жозеф Унгбо
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
1
Алекс Басс
ВР
32
Трай Хьюм
ПЗ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
40
Мадука Окойе
ВР
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
90
Самуэль Калу
ПВ
15
Жозеф Унгбо
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Басс
ВР
32
Трай Хьюм
ПЗ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Уотфорд - Сандерленд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Сандерленд
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
- : -
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
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