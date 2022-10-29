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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиган Атлетик - Уотфорд
Уиган Атлетик - Уотфорд: обзор матча 29 октября 2022
Уиган Атлетик
29.10.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 18 тур
0 : 1
Завершен
Уотфорд
87'
Ж. Педро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уиган Атлетик - Уотфорд
Замена
Т. Осгор
️️️️
Д. МакКлин
90'
Замена
Э. Скалли
️️️️
Т. Дариква
90'
87'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Педро
Замена
Т. Нэйлор
️️️️
Д. Кузинс
84'
79'
Замена
М. Гаспар
️️️️
Д. Гослинг
77'
Желтая карточка
Х. Чодури
Замена
Д. Магеннис
️️️️
Н. Бродхед
74'
74'
Замена
Я. Асприлья
️️️️
В. Байо
68'
Замена
С. Калу
️️️️
К. Сема
Желтая карточка
Г. Шинни
62'
42'
Желтая карточка
Ф. Сьерральта
Желтая карточка
Т. Дариква
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
6
Джейсон Керр
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
16
Кертис Тилт
ЦЗ
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
8
Макс Пауэр
ПП
18
Уильям Кин
ЦФ
33
Натан Бродхед
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
39
Эдо Кайембе
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Уиган Атлетик
1
Сэм Тикл
ВР
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
19
Тело Осгор
АП
25
Энтони Скалли
ЦФ
9
Джош Магеннис
ЦФ
Уотфорд
40
Мадука Окойе
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
20
Том Деле-Баширу
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
90
Самуэль Калу
ПВ
3-2-3-2
32
Джонс
2
Дариква
16
Тилт
6
Уотмоу
4
Шинни
6
Керр
24
Кузинс
16
МакКлин
8
Пауэр
33
Бродхед
18
Кин
3-1-3-1-2
26
Бахман
22
Сьерральта
5
Троост-Эконг
11
Камара
39
Кайембе
8
Чодури
32
Гослинг
12
Сема
7
Сарр
15
Байо
9
Педро
24
Кузинс
4
Нэйлор
4
Нэйлор
24
Кузинс
16
МакКлин
19
Осгор
19
Осгор
16
МакКлин
2
Дариква
25
Скалли
25
Скалли
2
Дариква
33
Бродхед
9
Магеннис
9
Магеннис
33
Бродхед
32
Гослинг
2
Гаспар
2
Гаспар
32
Гослинг
15
Байо
22
Асприлья
22
Асприлья
15
Байо
12
Сема
90
Калу
90
Калу
12
Сема
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Уотфорд
1
Сэм Тикл
ВР
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
Главный тренер
Пол Кук
40
Мадука Окойе
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
20
Том Деле-Баширу
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
1
Сэм Тикл
ВР
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
Остались в запасе
40
Мадука Окойе
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
20
Том Деле-Баширу
ЦП
Главный тренер
Пол Кук
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Уиган Атлетик - Уотфорд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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