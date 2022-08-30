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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уотфорд - Мидлсбро
Уотфорд - Мидлсбро: обзор матча 30 августа 2022
Уотфорд
30.08.2022, вторник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 7 тур
2 : 1
Завершен
Мидлсбро
24'
И. Сарр
90+3'
В. Байо
4'
Р. Муньис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уотфорд - Мидлсбро
90'
+4
Замена
М. Форсс
️️️️
П. МакНэйр
Желтая карточка
Х. Чодури
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
В. Байо
Пас отдал
М. Гаспар
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Р. МакГри
87'
Желтая карточка
П. МакНэйр
82'
Желтая карточка
И. Джонс
Замена
К. Хаус
️️️️
К. Кэткарт
81'
Замена
М. Гаспар
️️️️
К. Сема
79'
Замена
В. Байо
️️️️
Я. Асприлья
73'
Желтая карточка
Ф. Сьерральта
61'
56'
Замена
Д. Фрай
️️️️
Д. Ленихэн
46'
Замена
А. Дейкстел
️️️️
Д. Хаусон
38'
Желтая карточка
М. Крукс
ГОЛ! 1:1!
И. Сарр
Пас отдал
Ж. Педро
24'
4'
ГОЛ! 0:1!
Р. Муньис
Пас отдал
Р. Гилс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
39
Эдо Кайембе
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Мидлсбро
1
Лайам Робертс
ВР
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
3
Райан Гилс
ЛП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
8
Райли МакГри
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Уотфорд
40
Мадука Окойе
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
15
Вакун Байо
ЦФ
15
Жозеф Унгбо
ЦФ
Мидлсбро
12
Люк Дэниэльс
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
2
Том Смит
ПЗ
88
Маркус Форсс
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
4-1-2-2-1
26
Бахман
11
Камара
27
Кабаселе
22
Сьерральта
20
Кэткарт
39
Кайембе
12
Сема
8
Чодури
22
Асприлья
7
Сарр
9
Педро
2-5-2-1
1
Робертс
5
Кларк
17
МакНэйр
26
Ленихэн
20
Моуатт
8
МакГри
25
Крукс
3
Гилс
25
Джонс
16
Хаусон
9
Муньис
20
Кэткарт
30
Хаус
30
Хаус
20
Кэткарт
12
Сема
2
Гаспар
2
Гаспар
12
Сема
22
Асприлья
15
Байо
15
Байо
22
Асприлья
26
Ленихэн
23
Фрай
23
Фрай
26
Ленихэн
16
Хаусон
2
Дейкстел
2
Дейкстел
16
Хаусон
17
МакНэйр
88
Форсс
88
Форсс
17
МакНэйр
Остались в запасе
Уотфорд
Мидлсбро
40
Мадука Окойе
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
15
Жозеф Унгбо
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
12
Люк Дэниэльс
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
2
Том Смит
ПЗ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
40
Мадука Окойе
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
15
Жозеф Унгбо
ЦФ
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
2
Том Смит
ПЗ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Уотфорд - Мидлсбро
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
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