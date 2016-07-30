Азат Валиахметов - статистика
#94 | Полузащитник
|Имя
|Азат
|Отчество
|Фадисович
|Фамилия
|Валиахметов
|Команда
|Уфа
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 марта 1997 (25 лет)
|Рост
|165
|Вес
|55
|Имя
|Азат
|Отчество
|Фадисович
|Фамилия
|Валиахметов
|Команда
|Уфа
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 марта 1997 (25 лет)
|Рост
|165
|Вес
|55
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уфа (мол)
|10
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.10.2016
|64' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|5:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|01.10.2016
|88' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|1:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|24.09.2016
|83' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|4:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|16.09.2016
|1' -46'
|Локомотив (мол) (Москва)
|3:1
|Уфа (мол) (Уфа)
|11.09.2016
|1' -46'
|Уфа (мол) (Уфа)
|1:6
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|25.08.2016
|1' -46'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|19.08.2016
|1' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:3
|Ахмат (мол) (Грозный)
|13.08.2016
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|4:1
|Уфа (мол) (Уфа)
|05.08.2016
|1' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:0
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|30.07.2016
|1' -79'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|2:2
|Уфа (мол) (Уфа)