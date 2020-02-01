Тайлер Уокер - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Тайлер
|Фамилия
|Уокер
|Команда
|Мэнсфилд Таун
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ноттингем
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 октября 1996 (26 лет)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Тайлер
|Фамилия
|Уокер
|Команда
|Мэнсфилд Таун
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ноттингем
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 октября 1996 (26 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ноттингем Форест
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.02.2020
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|0:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|22.02.2020
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|15.02.2020
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:2
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|11.02.2020
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:1
|Чарльтон (Чарльтон)
|08.02.2020
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:0
|Лидс (Лидс)
|90'
|01.02.2020
|Был в запасе
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|2:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)