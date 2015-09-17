Тиаго Каэйро - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Тиаго
|Фамилия
|Каэйро
|Команда
|Белененсеш
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 марта 1984 (38 лет)
|Рост
|192
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Тиаго
|Фамилия
|Каэйро
|Команда
|Белененсеш
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 марта 1984 (38 лет)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Белененсеш
|4
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2015
|83' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:0
|Белененсеш (Лиссабон)
|26.11.2015
|1' -76'
|Белененсеш (Лиссабон)
|0:0
|Лех (Познань)
|05.11.2015
|67' -90'
|Белененсеш (Лиссабон)
|0:2
|Базель (Базель)
|72'
|22.10.2015
|87' -90'
|Базель (Базель)
|1:2
|Белененсеш (Лиссабон)
|90'
|01.10.2015
|78' -90'
|Белененсеш (Лиссабон)
|0:4
|Фиорентина (Флоренция)
|17.09.2015
|Был в запасе
|Лех (Познань)
|0:0
|Белененсеш (Лиссабон)