Андерсон Пико - статистика
#36 | Защитник
|Имя
|Андерсон
|Фамилия
|Пико
|Команда
|Днепр
|Состав
|Основной
|Родной город
|Порту-Алегри
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 ноября 1988 (34 года)
|Рост
|169
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Андерсон
|Фамилия
|Пико
|Команда
|Днепр
|Состав
|Основной
|Родной город
|Порту-Алегри
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 ноября 1988 (34 года)
|Рост
|169
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Днепр
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2015
|Был в запасе
|Днепр (Днепр)
|3:0
|Русенборг (Тронхейм)
|26.11.2015
|41' -90'
|Лацио (Рим)
|3:1
|Днепр (Днепр)
|05.11.2015
|Был в запасе
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|3:0
|Днепр (Днепр)
|22.10.2015
|78' -90'
|Днепр (Днепр)
|0:1
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|01.10.2015
|Был в запасе
|Русенборг (Тронхейм)
|0:1
|Днепр (Днепр)
|17.09.2015
|1' -90'
|Днепр (Днепр)
|1:1
|Лацио (Рим)