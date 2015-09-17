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    Андерсон Пико - статистика

    #36 | Защитник
    Имя Андерсон
    Фамилия Пико
    Команда Днепр
    Состав Основной
    Родной город Порту-Алегри
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 ноября 1988 (34 года)
    Рост 169
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Днепр 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.12.2015 Был в запасе Днепр (Днепр) 3:0 Русенборг (Тронхейм)
    26.11.2015 41' -90' Лацио (Рим) 3:1 Днепр (Днепр)
    05.11.2015 Был в запасе Сент-Этьен (Сент-Этьен) 3:0 Днепр (Днепр)
    22.10.2015 78' -90' Днепр (Днепр) 0:1 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    01.10.2015 Был в запасе Русенборг (Тронхейм) 0:1 Днепр (Днепр)
    17.09.2015 1' -90' Днепр (Днепр) 1:1 Лацио (Рим)
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