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Педру Сантуш
Статистика
Педру Сантуш - статистика
Завершил карьеру
22 апреля 1988 (38), Лиссабон
#7 | Нападающий
173 см
Португалия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2019
США. МЛС 2018
Лига Европы 2017/2018
США. МЛС 2017
Лига Европы 2016/2017
Португалия. Примейра 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
Португалия. Примейра 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ди Си Юнайтед
29
3
2
6
1
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 49 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 3
20.10.2024
Шарлотт
1' - 60'
США. МЛС, 47 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
06.10.2024
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
4'
72'
США. МЛС, 46 тур
Нэшвилл
3 : 4
03.10.2024
Ди Си Юнайтед
46' - 90'
США. МЛС, 44 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 2
29.09.2024
Коламбус
78' - 90'
США. МЛС, 44 тур
Филадельфия Юнион
4 : 0
23.09.2024
Ди Си Юнайтед
1' - 65'
США. МЛС, 40 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 1
15.09.2024
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
55'
США. МЛС, 40 тур
Чикаго Файр
1 : 2
08.09.2024
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 39 тур
Торонто
1 : 3
01.09.2024
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 37 тур
Ди Си Юнайтед
3 : 4
25.08.2024
Даллас
75' - 90'
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
2 : 3
18.07.2024
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 33 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 1
14.07.2024
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
5 : 0
07.07.2024
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 30 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 3
04.07.2024
Цинциннати
1' - 90'
14'
США. МЛС, 29 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 2
30.06.2024
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
45'
23'
США. МЛС, 27 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 4
23.06.2024
Динамо Хьюстон
83' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
20.06.2024
Атланта Юнайтед
1' - 46'
США. МЛС, 25 тур
Шарлотт
1 : 0
16.06.2024
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 2
02.06.2024
Торонто
1' - 71'
США. МЛС, 22 тур
Монреаль
4 : 2
30.05.2024
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 19 тур
Интер Майами
1 : 0
19.05.2024
Ди Си Юнайтед
1' - 80'
США. МЛС, 17 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 4
16.05.2024
Нью-Йорк Ред Буллз
55' - 90'
65'
США. МЛС, 16 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
12.05.2024
Ди Си Юнайтед
87' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 2
05.05.2024
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 13 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 1
28.04.2024
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 0
21.04.2024
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 3
14.04.2024
Орландо Сити
87' - 90'
США. МЛС, 9 тур
Коламбус
1 : 1
07.04.2024
Ди Си Юнайтед
60' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 0
31.03.2024
Монреаль
74' - 90'
85'
США. МЛС, 5 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 3
16.03.2024
Интер Майами
1' - 90'
90'
США. МЛС, 5 тур
Цинциннати
0 : 0
10.03.2024
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
72'
США. МЛС, 3 тур
Портленд
2 : 2
03.03.2024
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
3 : 1
25.02.2024
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 68'
34'
49'
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