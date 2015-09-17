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    Айдин Махмутович - статистика

    #14 | Нападающий
    Имя Айдин
    Фамилия Махмутович
    Команда Сигма
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 апреля 1986 (36 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Виктория 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.12.2015 71' -90' Виктория (Пльзень) 3:3 Вильярреал (Вильярреал)
    83'
    26.11.2015 1' -63' Динамо (Минск) 1:0 Виктория (Пльзень)
    05.11.2015 81' -90' Виктория (Пльзень) 1:2 Рапид (Вена)
    22.10.2015 Был в запасе Рапид (Вена) 3:2 Виктория (Пльзень)
    01.10.2015 75' -90' Вильярреал (Вильярреал) 1:0 Виктория (Пльзень)
    17.09.2015 Был в запасе Виктория (Пльзень) 2:0 Динамо (Минск)
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