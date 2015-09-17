Айдин Махмутович - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Айдин
|Фамилия
|Махмутович
|Команда
|Сигма
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 апреля 1986 (36 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Айдин
|Фамилия
|Махмутович
|Команда
|Сигма
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 апреля 1986 (36 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Виктория
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2015
|71' -90'
|Виктория (Пльзень)
|3:3
|Вильярреал (Вильярреал)
|83'
|26.11.2015
|1' -63'
|Динамо (Минск)
|1:0
|Виктория (Пльзень)
|05.11.2015
|81' -90'
|Виктория (Пльзень)
|1:2
|Рапид (Вена)
|22.10.2015
|Был в запасе
|Рапид (Вена)
|3:2
|Виктория (Пльзень)
|01.10.2015
|75' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|1:0
|Виктория (Пльзень)
|17.09.2015
|Был в запасе
|Виктория (Пльзень)
|2:0
|Динамо (Минск)