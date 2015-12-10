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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Виктория - Вильярреал
Виктория - Вильярреал: обзор матча 10 декабря 2015
Виктория
10.12.2015, четверг, 21:00
Лига Европы, группа E, 6 тур
3 : 3
Завершен
Вильярреал
8'
Д. Коларж (П)
65'
Я. Коваржик
90'
Т. Горжава
40'
С. Бакамбу
62'
Джонатан
90+4'
Бруно
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виктория - Вильярреал
90'
+4
ГОЛ! 3:3!
Бруно
Пас отдал
Д. Суарес
ГОЛ! 3:2!
Т. Горжава
Пас отдал
Д. Коларж
90'
Замена
В. Прохазка
️️️️
Т. Кучера
88'
Замена
М. Петржела
️️️️
Я. Копиц
83'
Желтая карточка
А. Махмутович
83'
Желтая карточка
Т. Кучера
77'
73'
Замена
Д. Суарес
️️️️
С. Кастильехо
Замена
А. Махмутович
️️️️
Я. Голенда
71'
ГОЛ! 2:2!
Я. Коваржик
Пас отдал
Я. Копиц
65'
62'
ГОЛ! 1:2!
Джонатан
56'
Замена
Джонатан
️️️️
Саму
Желтая карточка
Я. Копиц
45'
43'
Замена
А. Марин
️️️️
Б. Йокич
40'
ГОЛ! 1:1!
С. Бакамбу
Пас отдал
Р. Сольдадо
Желтая карточка
А. Матею
35'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Коларж
8'
7'
Желтая карточка
Б. Йокич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
13
Петр Болек
ВР
22
Ян Баранек
ЦЗ
8
Давид Лимберски
ЦЗ
37
Алеш Матею
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
19
Ян Коваржик
ЛВ
7
Томаш Горжава
ЦП
27
Томаш Кучера
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
26
Даниэль Коларж
ЦП
16
Ян Голенда
ЦФ
Главный тренер
Карел Крейчи
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
14
Саму
ЦП
21
Бруно
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Виктория
23
Эгон Вух
ВР
1
Матуш Козачик
ВР
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
27
Франтишек Райторал
ПЗ
11
Милан Петржела
ЦП
14
Айдин Махмутович
ЦФ
Вильярреал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
6
Джонатан
ЦП
4
Денис Суарес
АП
4-4-1-1
13
Болек
22
Баранек
37
Матею
2
Гейда
8
Лимберски
7
Горжава
10
Копиц
26
Коларж
27
Кучера
19
Коваржик
16
Голенда
4-3-1-2
25
Барбоса
2
Рукавина
4
Руис
37
Мусаккио
5
Йокич
14
Тригерос
14
Саму
21
Бруно
70
Кастильехо
9
Сольдадо
94
Бакамбу
27
Кучера
26
Прохазка
26
Прохазка
27
Кучера
10
Копиц
11
Петржела
11
Петржела
10
Копиц
16
Голенда
14
Махмутович
14
Махмутович
16
Голенда
5
Йокич
3
Марин
3
Марин
5
Йокич
14
Саму
6
Джонатан
6
Джонатан
14
Саму
70
Кастильехо
4
Суарес
4
Суарес
70
Кастильехо
Остались в запасе
Виктория
Вильярреал
23
Эгон Вух
ВР
1
Матуш Козачик
ВР
27
Франтишек Райторал
ПЗ
Главный тренер
Карел Крейчи
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
77
Матиас Науэль
ЛВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
23
Эгон Вух
ВР
1
Матуш Козачик
ВР
27
Франтишек Райторал
ПЗ
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
77
Матиас Науэль
ЛВ
Главный тренер
Карел Крейчи
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Виктория - Вильярреал
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
- : -
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Стадион:
Доосан Арена
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