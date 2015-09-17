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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Виктория - Динамо Мн
Виктория - Динамо Мн: обзор матча 17 сентября 2015
Виктория
17.09.2015, четверг, 20:00
Лига Европы, группа E, 1 тур
2 : 0
Завершен
Динамо Мн
36'
Т. Горжава
75'
М. Петржела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виктория - Динамо Мн
Замена
Т. Кучера
️️️️
Т. Горжава
90'
+1
Замена
Я. Голенда
️️️️
М. Дуриш
83'
80'
Желтая карточка
Н. Корзун
78'
Замена
Я. Тигорев
️️️️
И. Воронков
ГОЛ! 2:0!
М. Петржела
75'
Замена
М. Петржела
️️️️
Я. Коваржик
74'
73'
Замена
Г. Рассадкин
️️️️
А. Някша
61'
Замена
Я. Яроцкий
️️️️
В. Корытько
Желтая карточка
Я. Копиц
60'
Желтая карточка
Я. Баранек
48'
ГОЛ! 1:0!
Т. Горжава
Пас отдал
В. Прохазка
36'
29'
Желтая карточка
С. Политевич
14'
Желтая карточка
А. Някша
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
1
Матуш Козачик
ВР
22
Ян Баранек
ЦЗ
8
Давид Лимберски
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
27
Франтишек Райторал
ПЗ
19
Ян Коваржик
ЛВ
17
Патрик Грошовски
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
7
Томаш Горжава
ЦП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
57
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Карел Крейчи
Динамо Мн
30
Александр Гутор
ВР
67
Роман Бегунов
ЦЗ
3
Максим Витус
ЦЗ
17
Умару Бангура
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
9
Александру Някша
ЦП
8
Ненад Адамович
ЦП
2
Игорь Воронков
ЦП
18
Никита Корзун
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
9
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Виктория
13
Петр Болек
ВР
23
Эгон Вух
ВР
37
Алеш Матею
ЦЗ
27
Томаш Кучера
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
16
Ян Голенда
ЦФ
14
Айдин Махмутович
ЦФ
Динамо Мн
1
Сергей Игнатович
ВР
26
Сергей Концевой
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
28
Ян Тигорев
ОП
6
Кирилл Премудров
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
4-4-1-1
1
Козачик
22
Баранек
8
Лимберски
26
Прохазка
27
Райторал
17
Грошовски
7
Горжава
90
Ваньек
10
Копиц
19
Коваржик
57
Дуриш
4-5-1
30
Гутор
3
Витус
17
Бангура
66
Политевич
67
Бегунов
10
Корытько
8
Адамович
2
Воронков
18
Корзун
9
Някша
9
Бечирай
7
Горжава
27
Кучера
27
Кучера
7
Горжава
19
Коваржик
11
Петржела
11
Петржела
19
Коваржик
57
Дуриш
16
Голенда
16
Голенда
57
Дуриш
10
Корытько
23
Яроцкий
23
Яроцкий
10
Корытько
2
Воронков
28
Тигорев
28
Тигорев
2
Воронков
9
Някша
88
Рассадкин
88
Рассадкин
9
Някша
Остались в запасе
Виктория
Динамо Мн
13
Петр Болек
ВР
23
Эгон Вух
ВР
37
Алеш Матею
ЦЗ
14
Айдин Махмутович
ЦФ
Главный тренер
Карел Крейчи
6
Кирилл Премудров
ЦП
26
Сергей Концевой
ЦЗ
1
Сергей Игнатович
ВР
20
Олег Веретило
ЦЗ
Главный тренер
Вук Рашович
Остались в запасе
13
Петр Болек
ВР
23
Эгон Вух
ВР
37
Алеш Матею
ЦЗ
14
Айдин Махмутович
ЦФ
Остались в запасе
6
Кирилл Премудров
ЦП
26
Сергей Концевой
ЦЗ
1
Сергей Игнатович
ВР
20
Олег Веретило
ЦЗ
Главный тренер
Карел Крейчи
Главный тренер
Вук Рашович
Статистика матча Виктория - Динамо Мн
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
- : -
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
- : -
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо Мн
2 : 0
19.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Ионуц Аврам
(Бухарест)
Стадион:
Доосан Арена
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