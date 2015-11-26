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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо Мн - Виктория
Динамо Мн - Виктория: обзор матча 26 ноября 2015
Динамо Мн
26.11.2015, четверг, 19:00
Лига Европы, группа E, 5 тур
1 : 0
Завершен
Виктория
90+2'
Н. Адамович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Мн - Виктория
Пенальти не реализован!
Н. Адамович
90'
+2
ГОЛ! 1:0!
Н. Адамович
90'
+2
90'
Желтая карточка
Я. Баранек
Вторая желтая
О. Веретило
90'
83'
Замена
Я. Голенда
️️️️
Я. Коваржик
Желтая карточка
О. Веретило
82'
Замена
Н. Адамович
️️️️
Г. Рассадкин
76'
73'
Желтая карточка
Д. Лимберски
73'
Замена
Ф. Райторал
️️️️
Я. Копиц
Замена
М. Эльмунир
️️️️
В. Корытько
66'
63'
Замена
М. Дуриш
️️️️
А. Махмутович
Желтая карточка
Г. Рассадкин
45'
41'
Желтая карточка
Д. Коларж
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
30
Александр Гутор
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
17
Умару Бангура
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
6
Кирилл Премудров
ЦП
15
Чигози Удоджи
ЦП
18
Никита Корзун
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
9
Фатош Бечирай
ЦФ
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Виктория
13
Петр Болек
ВР
22
Ян Баранек
ЦЗ
8
Давид Лимберски
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
37
Алеш Матею
ЦЗ
19
Ян Коваржик
ЛВ
26
Даниэль Коларж
ЦП
27
Томаш Кучера
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
14
Айдин Махмутович
ЦФ
Главный тренер
Карел Крейчи
Динамо Мн
1
Сергей Игнатович
ВР
26
Сергей Концевой
ЦЗ
3
Максим Витус
ЦЗ
28
Ян Тигорев
ОП
8
Ненад Адамович
ЦП
17
Мохаммед Эльмунир
ЦП
2
Игорь Воронков
ЦП
Виктория
1
Матуш Козачик
ВР
23
Эгон Вух
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
27
Франтишек Райторал
ПЗ
7
Томаш Горжава
ЦП
57
Михал Дуриш
ЦФ
16
Ян Голенда
ЦФ
4-4-2
30
Гутор
66
Политевич
20
Веретило
67
Бегунов
17
Бангура
6
Премудров
15
Удоджи
18
Корзун
10
Корытько
88
Рассадкин
9
Бечирай
4-4-1-1
13
Болек
8
Лимберски
26
Прохазка
37
Матею
22
Баранек
27
Кучера
17
Грошовски
10
Копиц
26
Коларж
19
Коваржик
14
Махмутович
88
Рассадкин
8
Адамович
8
Адамович
88
Рассадкин
10
Корытько
17
Эльмунир
17
Эльмунир
10
Корытько
10
Копиц
27
Райторал
27
Райторал
10
Копиц
14
Махмутович
57
Дуриш
57
Дуриш
14
Махмутович
19
Коваржик
16
Голенда
16
Голенда
19
Коваржик
Остались в запасе
Динамо Мн
Виктория
26
Сергей Концевой
ЦЗ
1
Сергей Игнатович
ВР
3
Максим Витус
ЦЗ
28
Ян Тигорев
ОП
2
Игорь Воронков
ЦП
Главный тренер
Вук Рашович
1
Матуш Козачик
ВР
23
Эгон Вух
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
7
Томаш Горжава
ЦП
Главный тренер
Карел Крейчи
Остались в запасе
26
Сергей Концевой
ЦЗ
1
Сергей Игнатович
ВР
3
Максим Витус
ЦЗ
28
Ян Тигорев
ОП
2
Игорь Воронков
ЦП
Остались в запасе
1
Матуш Козачик
ВР
23
Эгон Вух
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
7
Томаш Горжава
ЦП
Главный тренер
Вук Рашович
Главный тренер
Карел Крейчи
Статистика матча Динамо Мн - Виктория
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
- : -
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо Мн
2 : 0
19.10.2026
Арсенал
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
- : -
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
Информация о матче
Главный судья:
Огнен Валич
(Баня-Лука)
Стадион:
Трактор
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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