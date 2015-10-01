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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вильярреал - Виктория
Вильярреал - Виктория: обзор матча 01 октября 2015
Вильярреал
01.10.2015, четверг, 22:00
Лига Европы, группа E, 2 тур
1 : 0
Завершен
Виктория
54'
Л. Баптистао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Виктория
88'
Замена
Э. Вух
️️️️
Я. Коваржик
Замена
Саму
️️️️
М. Науэль
83'
82'
Замена
Л. Гейда
️️️️
Я. Копиц
80'
Вторая желтая
В. Прохазка
Замена
М. Тригерос
️️️️
Джонатан
76'
75'
Замена
А. Махмутович
️️️️
М. Петржела
73'
Желтая карточка
В. Прохазка
Желтая карточка
Э. Байи
56'
ГОЛ! 1:0!
Л. Баптистао
Пас отдал
Р. Сольдадо
54'
21'
Желтая карточка
Т. Горжава
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
6
Джонатан
ЦП
21
Бруно
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Виктория
1
Матуш Козачик
ВР
22
Ян Баранек
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
8
Давид Лимберски
ЦЗ
27
Франтишек Райторал
ПЗ
19
Ян Коваржик
ЛВ
7
Томаш Горжава
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
57
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Карел Крейчи
Вильярреал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
5
Боян Йокич
ЛЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
14
Саму
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
Виктория
23
Эгон Вух
ВР
13
Петр Болек
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
37
Алеш Матею
ЦЗ
26
Даниэль Коларж
ЦП
27
Томаш Кучера
ЦП
14
Айдин Махмутович
ЦФ
4-2-2-2
25
Барбоса
24
Коста
3
Байи
4
Руис
2
Рукавина
6
Джонатан
21
Бруно
77
Науэль
70
Кастильехо
12
Баптистао
9
Сольдадо
4-4-1-1
1
Козачик
27
Райторал
26
Прохазка
8
Лимберски
22
Баранек
10
Копиц
11
Петржела
17
Грошовски
7
Горжава
19
Коваржик
57
Дуриш
77
Науэль
14
Саму
14
Саму
77
Науэль
6
Джонатан
14
Тригерос
14
Тригерос
6
Джонатан
19
Коваржик
23
Вух
23
Вух
19
Коваржик
10
Копиц
2
Гейда
2
Гейда
10
Копиц
11
Петржела
14
Махмутович
14
Махмутович
11
Петржела
Остались в запасе
Вильярреал
Виктория
3
Адриан Марин
ЛЗ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
17
Томас Пина
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
13
Петр Болек
ВР
37
Алеш Матею
ЦЗ
26
Даниэль Коларж
ЦП
27
Томаш Кучера
ЦП
Главный тренер
Карел Крейчи
Остались в запасе
3
Адриан Марин
ЛЗ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
17
Томас Пина
ЦП
Остались в запасе
13
Петр Болек
ВР
37
Алеш Матею
ЦЗ
26
Даниэль Коларж
ЦП
27
Томаш Кучера
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Карел Крейчи
Статистика матча Вильярреал - Виктория
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
- : -
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
Информация о матче
Главный судья:
Сердар Гезюбююк
(Харлем)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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