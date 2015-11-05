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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Виктория - Рапид
Виктория - Рапид: обзор матча 05 ноября 2015
Виктория
05.11.2015, четверг, 21:00
Лига Европы, группа E, 4 тур
1 : 2
Завершен
Рапид
71'
Я. Голенда
13'
Ф. Шобесбергер
77'
Ф. Шобесбергер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виктория - Рапид
Желтая карточка
Т. Горжава
89'
Замена
А. Махмутович
️️️️
Ф. Райторал
81'
79'
Замена
М. Йелич
️️️️
Ф. Просеник
77'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Шобесбергер
Пас отдал
Ш. Шваб
ГОЛ! 1:1!
Я. Голенда
Пас отдал
Я. Коваржик
71'
Замена
Я. Голенда
️️️️
Д. Коларж
70'
67'
Замена
М. Хофманн
️️️️
К. Дибон
Замена
Я. Копиц
️️️️
М. Петржела
63'
56'
Желтая карточка
К. Дибон
52'
Замена
С. Граховац
️️️️
М. Хофманн
Желтая карточка
Д. Лимберски
25'
13'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Шобесбергер
Пас отдал
Ф. Кайнц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
1
Матуш Козачик
ВР
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
8
Давид Лимберски
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
27
Франтишек Райторал
ПЗ
19
Ян Коваржик
ЛВ
7
Томаш Горжава
ЦП
26
Даниэль Коларж
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
57
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Карел Крейчи
Рапид
1
Ян Новота
ВР
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
17
Кристофер Дибон
ЦЗ
91
Штефан Штангль
ЦЗ
3
Марио Павелич
ЦЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
22
Штефан Шваб
ЦП
7
Филипп Шобесбергер
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
27
Филипп Просеник
ЦФ
Главный тренер
Зоран Баришич
Виктория
13
Петр Болек
ВР
22
Ян Баранек
ЦЗ
37
Алеш Матею
ЦЗ
10
Ян Копиц
ЦП
27
Томаш Кучера
ЦП
16
Ян Голенда
ЦФ
14
Айдин Махмутович
ЦФ
Рапид
30
Рихард Штребингер
ВР
24
Стефан Ауэр
ЦЗ
21
Луис Шауб
ЦП
15
Срджан Граховац
ЦП
28
Томи Корреа
ЦФ
9
Матей Йелич
ЦФ
4-4-1-1
1
Козачик
26
Прохазка
8
Лимберски
2
Гейда
27
Райторал
7
Горжава
17
Грошовски
11
Петржела
26
Коларж
19
Коваржик
57
Дуриш
3-2-3-1-1
1
Новота
17
Дибон
91
Штангль
3
Павелич
28
Хофманн
6
Зоннляйтнер
22
Шваб
7
Шобесбергер
6
Пецос
11
Кайнц
27
Просеник
11
Петржела
10
Копиц
10
Копиц
11
Петржела
26
Коларж
16
Голенда
16
Голенда
26
Коларж
27
Райторал
14
Махмутович
14
Махмутович
27
Райторал
28
Хофманн
15
Граховац
15
Граховац
28
Хофманн
27
Просеник
9
Йелич
9
Йелич
27
Просеник
Остались в запасе
Виктория
Рапид
22
Ян Баранек
ЦЗ
13
Петр Болек
ВР
37
Алеш Матею
ЦЗ
27
Томаш Кучера
ЦП
Главный тренер
Карел Крейчи
28
Томи Корреа
ЦФ
30
Рихард Штребингер
ВР
24
Стефан Ауэр
ЦЗ
21
Луис Шауб
ЦП
Главный тренер
Зоран Баришич
Остались в запасе
22
Ян Баранек
ЦЗ
13
Петр Болек
ВР
37
Алеш Матею
ЦЗ
27
Томаш Кучера
ЦП
Остались в запасе
28
Томи Корреа
ЦФ
30
Рихард Штребингер
ВР
24
Стефан Ауэр
ЦЗ
21
Луис Шауб
ЦП
Главный тренер
Карел Крейчи
Главный тренер
Зоран Баришич
Статистика матча Виктория - Рапид
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
- : -
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
- : -
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 8 тур
ЛАСК
0 : 2
11.10.2026
Рапид
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Доосан Арена
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