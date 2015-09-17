Томаш Кучера - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Томаш
|Фамилия
|Кучера
|Команда
|Теплице
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 июля 1991 (31 год)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Томаш
|Фамилия
|Кучера
|Команда
|Теплице
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 июля 1991 (31 год)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Виктория
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2015
|1' -88'
|Виктория (Пльзень)
|3:3
|Вильярреал (Вильярреал)
|77'
|26.11.2015
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|1:0
|Виктория (Пльзень)
|05.11.2015
|Был в запасе
|Виктория (Пльзень)
|1:2
|Рапид (Вена)
|22.10.2015
|Был в запасе
|Рапид (Вена)
|3:2
|Виктория (Пльзень)
|01.10.2015
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|1:0
|Виктория (Пльзень)
|17.09.2015
|90' -90'
|Виктория (Пльзень)
|2:0
|Динамо (Минск)