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    Валентин Лавинье - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Валентин
    Фамилия Лавинье
    Команда Конкарно
    Состав Основной
    Родной город Лорьян
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 июня 1994 (28 лет)
    Рост 171
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лорьян 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.01.2016 67' -90' Лорьян (Лорьян) 0:2 Монако (Монако)
    09.01.2016 78' -90' Ренн (Ренн) 2:2 Лорьян (Лорьян)
    19.12.2015 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 0:0 Нант (Нант)
    12.12.2015 1' -62' Лилль (Лилль) 3:0 Лорьян (Лорьян)
    05.12.2015 69' -90' Тулуза (Тулуза) 2:3 Лорьян (Лорьян)
    01.12.2015 64' -90' Лорьян (Лорьян) 0:0 Ницца (Ницца)
    28.11.2015 83' -90' Газелек (Аяччо) 1:1 Лорьян (Лорьян)
    07.11.2015 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 4:1 Труа (Труа)
    24.10.2015 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 1:1 Ренн (Ренн)
    18.10.2015 Был в запасе Марсель (Марсель) 1:1 Лорьян (Лорьян)
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