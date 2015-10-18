Валентин Лавинье - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Валентин
|Фамилия
|Лавинье
|Команда
|Конкарно
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лорьян
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 июня 1994 (28 лет)
|Рост
|171
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Валентин
|Фамилия
|Лавинье
|Команда
|Конкарно
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лорьян
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 июня 1994 (28 лет)
|Рост
|171
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лорьян
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.01.2016
|67' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|0:2
|Монако (Монако)
|09.01.2016
|78' -90'
|Ренн (Ренн)
|2:2
|Лорьян (Лорьян)
|19.12.2015
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|0:0
|Нант (Нант)
|12.12.2015
|1' -62'
|Лилль (Лилль)
|3:0
|Лорьян (Лорьян)
|05.12.2015
|69' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|2:3
|Лорьян (Лорьян)
|01.12.2015
|64' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|0:0
|Ницца (Ницца)
|28.11.2015
|83' -90'
|Газелек (Аяччо)
|1:1
|Лорьян (Лорьян)
|07.11.2015
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|4:1
|Труа (Труа)
|24.10.2015
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|1:1
|Ренн (Ренн)
|18.10.2015
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|1:1
|Лорьян (Лорьян)