|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лорьян
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2016
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|1:0
|Газелек (Аяччо)
|07.05.2016
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|3:0
|Лорьян (Лорьян)
|30.04.2016
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|0:1
|Лилль (Лилль)
|03.04.2016
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|1:3
|Лион (Лион)
|30.01.2016
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|2:0
|Реймс (Реймс)
|17.01.2016
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|0:2
|Монако (Монако)
|09.01.2016
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|2:2
|Лорьян (Лорьян)
|01.12.2015
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|0:0
|Ницца (Ницца)