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    Амаду Карамоко - статистика

    #18 | Защитник
    Имя Амаду
    Фамилия Карамоко
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 31 октября 1995 (27 лет)
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лорьян 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.05.2016 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 1:0 Газелек (Аяччо)
    07.05.2016 1' -90' Бордо (Бордо) 3:0 Лорьян (Лорьян)
    30.04.2016 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 0:1 Лилль (Лилль)
    03.04.2016 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 1:3 Лион (Лион)
    30.01.2016 1' -90' Лорьян (Лорьян) 2:0 Реймс (Реймс)
    17.01.2016 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 0:2 Монако (Монако)
    09.01.2016 1' -90' Ренн (Ренн) 2:2 Лорьян (Лорьян)
    01.12.2015 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 0:0 Ницца (Ницца)
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