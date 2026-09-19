Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 200 тыс

Павел Шакуро - статистика

Тюмень
25 июля 1997 (29)
#90 | Защитник
180 см | 67 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
1' - 87'
36'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 8 тур
Тюмень
5 : 2
05.09.2026
Динамо-2
1' - 90'
45'
34'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 7 тур
Тюмень
5 : 0
30.08.2026
Иртыш
1' - 73'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тюмень
11
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Тюмень
2 : 2
14.06.2026
Алания
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Тюмень
0 : 0
24.05.2026
Амкар-Пермь
1' - 90'
90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Киров
4 : 0
20.05.2026
Тюмень
1' - 68'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 13 тур
Тюмень
1 : 2
16.05.2026
Динамо Бр
1' - 90'
52'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 11 тур
Тюмень
7 : 2
02.05.2026
Динамо-2
1' - 63'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
Амкар-Пермь
2 : 0
05.04.2026
Тюмень
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 6 тур
Тюмень
1 : 1
01.04.2026
Динамо Киров
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 4 тур
Тюмень
3 : 1
21.03.2026
Динамо Ставрополь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 3 тур
Динамо-2
2 : 1
14.03.2026
Тюмень
1' - 90'
90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 2 тур
Тюмень
1 : 1
07.03.2026
Динамо Вл
1' - 58'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Алания
1 : 0
28.02.2026
Тюмень
33' - 90'
Главные новости
Мостовой ответил на предложение возглавить «Ростов»
14:58
2
У Кузяева есть вариант продолжения карьеры за границей
14:43
1
Названа причина увольнения Альбы из «Ростова»
14:35
1
Бубнов объяснил, как «Краснодар» может лишиться шансов на чемпионство
14:27
2
В РПЛ случилась вторая тренерская отставка за неделю
14:10
5
Тедеев прокомментировал вариант с назначением в «Ростов»
13:53
Назван футболист «Зенита», который не показывает даже 50% от своих навыков
13:45
1
«Краснодар» принял решение по экс-игроку сборной Англии
13:37
Бубнов оценил шансы «Спартака» и «Динамо» на победу в РПЛ
13:26
Стал известен 3-й претендент на место Альбы в «Ростове»
13:17
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+