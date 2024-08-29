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Евгений Кочук
Статистика
Евгений Кочук - статистика
Завершил карьеру
11 мая 1993 (33)
#10 | Защитник
180 см | 65 кг
Молдова
Статистика
Статистика по турнирам
Лига конференций 2024/2025
Лига чемпионов 2024/2025
Лига Европы 2022/2023
Лига конференций 2022/2023
Лига чемпионов 2022/2023
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2020
Отбор ЧЕ-2020 2019
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Товарищеские матчи 2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Пюник
6
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 4 раунд
Целе
4 : 1
29.08.2024
Пюник
1' - 79'
63'
Лига конференций, 4 раунд
Пюник
1 : 0
22.08.2024
Целе
1' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
Пюник
1 : 0
15.08.2024
Ордабасы
1' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
Ордабасы
0 : 1
08.08.2024
Пюник
1' - 72'
Лига конференций, 2 раунд
Пюник
3 : 1
30.07.2024
Струга
1' - 72'
Лига конференций, 2 раунд
Струга
2 : 1
24.07.2024
Пюник
90' - 90'
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