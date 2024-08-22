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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Пюник - Целе
Пюник - Целе: обзор матча 22 августа 2024
Пюник
22.08.2024, четверг, 19:00
Лига конференций, 4 раунд
1 : 0
Ответный матч – 1 : 4
Завершен
Целе
59'
S. Buhari
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пюник - Целе
Желтая карточка
С. Вакуленко
90'
+3
Замена
С. Удо
️️️️
M. Maia
89'
Замена
J. Bravo
️️️️
A.
89'
Замена
Д. Давидян
️️️️
S. Buhari
80'
76'
Замена
M. Kavčič
️️️️
Ж. Карничник
76'
Замена
S. Bralic
️️️️
Эдмилсон
72'
Желтая карточка
J. Pišek
Замена
С. Дебле
️️️️
Ю. Отубанжо
72'
Замена
J. Paredes
️️️️
Агдон
72'
ГОЛ! 1:0!
S. Buhari
59'
46'
Замена
J. Pišek
️️️️
Р. Ааронс
46'
Замена
А. Матко
️️️️
Л. Менало
Желтая карточка
Ю. Отубанжо
45'
+2
41'
Желтая карточка
Д. Зец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пюник
16
Генри Авагян
ВР
6
Жуниньо
ЛЗ
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
10
Евгений Кочук
ЦЗ
5
Джеймс
ЛП
79
Сергей Вакуленко
ЦП
8
M. Maia
ЦП
2
Alemão
ЦФ
77
Sani Buhari
ЦФ
21
Агдон
ЦФ
20
Юсуф Отубанжо
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
Целе
77
Матьяж Розман
ВР
3
Дамьян Вуклишевич
ЦЗ
2
Жан Карничник
ЦЗ
2
Хуанхо Ньето
ПЗ
17
Роландо Ааронс
ЛВ
8
Марио Квесич
ЦП
10
Нино Коутер
ЦП
8
Лука Бобичанец
АП
9
Эдмилсон
ЦФ
17
Лука Менало
ЦФ
26
Давид Зец
ЦФ
Главный тренер
Витор Кампелуш
Пюник
71
Станислав Бучнев
ВР
32
Сергей Микаэлян
ВР
33
Тарон Восканян
ЦЗ
18
Антон Братков
ЦЗ
3
Арман Оганесян
ЦЗ
10
Артак Григорян
ОП
4
Соломон Удо
ЦП
8
Серж Дебле
ЦП
7
Эдгар Малакян
ПП
9
Давид Давидян
ПВ
44
J. Bravo
ЦФ
9
João Paredes
ЦФ
Целе
13
Lovro Štubljar
ВР
25
Matija Kavčič
ЦЗ
29
Slavko Bralic
ЦЗ
7
Jošt Pišek
ЦП
17
Алеша Матко
ПВ
3-3-4
16
Авагян
6
Жуниньо
10
Кочук
15
Коваленко
5
Джеймс
8
79
Вакуленко
2
20
Отубанжо
21
Агдон
77
3-2-2-3
77
Розман
2
Ньето
2
Карничник
3
Вуклишевич
8
Квесич
10
Коутер
8
Бобичанец
17
Ааронс
26
Зец
17
Менало
9
Эдмилсон
8
4
Удо
4
Удо
8
20
Отубанжо
8
Дебле
8
Дебле
20
Отубанжо
77
9
Давидян
9
Давидян
77
2
44
44
2
21
Агдон
9
9
21
Агдон
2
Карничник
25
25
2
Карничник
9
Эдмилсон
29
29
9
Эдмилсон
17
Ааронс
7
7
17
Ааронс
17
Менало
17
Матко
17
Матко
17
Менало
Остались в запасе
Пюник
Целе
71
Станислав Бучнев
ВР
32
Сергей Микаэлян
ВР
33
Тарон Восканян
ЦЗ
18
Антон Братков
ЦЗ
3
Арман Оганесян
ЦЗ
10
Артак Григорян
ОП
7
Эдгар Малакян
ПП
Главный тренер
Егише Меликян
13
Lovro Štubljar
ВР
Главный тренер
Витор Кампелуш
Остались в запасе
71
Станислав Бучнев
ВР
32
Сергей Микаэлян
ВР
33
Тарон Восканян
ЦЗ
18
Антон Братков
ЦЗ
3
Арман Оганесян
ЦЗ
10
Артак Григорян
ОП
7
Эдгар Малакян
ПП
Остались в запасе
13
Lovro Štubljar
ВР
Главный тренер
Егише Меликян
Главный тренер
Витор Кампелуш
Статистика матча Пюник - Целе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Пюник
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Пюник
- : -
29.11.2026
Арарат
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Пюник
2 : 2
22.11.2026
Сардарапат
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Ван
0 : 3
06.11.2026
Пюник
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Пюник
1 : 0
30.10.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Пюник
3 : 0
23.10.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Ноа
1 : 1
18.10.2026
Пюник
Целе
Словения. Первая Лига, 17 тур
Копер
- : -
29.11.2026
Целе
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
0 : 0
26.11.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 16 тур
Целе
2 : 0
22.11.2026
Бринье Гросуплье
Словения. Первая Лига, 15 тур
Радомлье
1 : 2
08.11.2026
Целе
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 14 тур
Целе
4 : 0
01.11.2026
НК Нафта Лендава
Информация о матче
Главный судья:
Luka Bilbija, Bosnia & Herzegovina
Стадион:
Республиканский
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