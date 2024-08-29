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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Целе - Пюник
Целе - Пюник: обзор матча 29 августа 2024
Целе
29.08.2024, четверг, 21:15
Лига конференций, 4 раунд
4 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Пюник
22'
К. Неманич
42'
Л. Бобичанец (П)
63'
Е. Кочук (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Целе - Пюник
90'
+5
Желтая карточка
J. Bravo
Желтая карточка
J. Pišek
90'
+3
Желтая карточка
М. Розман
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
А. Братков
80'
Замена
J. Paredes
️️️️
Ю. Отубанжо
79'
Замена
J. Bravo
️️️️
M. Maia
79'
Замена
С. Дебле
️️️️
Д. Давидян
79'
Замена
С. Удо
️️️️
Е. Кочук
63'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Е. Кочук
Замена
J. Pišek
️️️️
Эдмилсон
57'
Красная карточка
М. Квесич
50'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Л. Бобичанец
42'
Желтая карточка
М. Квесич
23'
ГОЛ! 1:0!
К. Неманич
22'
Желтая карточка
К. Неманич
13'
11'
Красная карточка
Джеймс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Целе
77
Матьяж Розман
ВР
3
Дамьян Вуклишевич
ЦЗ
81
Клемен Неманич
ЦЗ
2
Жан Карничник
ЦЗ
2
Хуанхо Ньето
ПЗ
88
Марко Дулкэ
ОП
8
Марио Квесич
ЦП
10
Нино Коутер
ЦП
8
Лука Бобичанец
АП
17
Алеша Матко
ПВ
9
Эдмилсон
ЦФ
Главный тренер
Витор Кампелуш
Пюник
16
Генри Авагян
ВР
6
Жуниньо
ЛЗ
18
Антон Братков
ЦЗ
10
Евгений Кочук
ЦЗ
5
Джеймс
ЛП
79
Сергей Вакуленко
ЦП
8
M. Maia
ЦП
9
Давид Давидян
ПВ
21
Агдон
ЦФ
20
Юсуф Отубанжо
ЦФ
2
Alemão
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
Целе
13
Lovro Štubljar
ВР
25
Matija Kavčič
ЦЗ
29
Slavko Bralic
ЦЗ
77
Иван Брнич
ЛВ
7
Jošt Pišek
ЦП
47
Армандас Кучис
ЦФ
Пюник
32
Сергей Микаэлян
ВР
71
Станислав Бучнев
ВР
3
Арман Оганесян
ЦЗ
33
Тарон Восканян
ЦЗ
10
Артак Григорян
ОП
4
Соломон Удо
ЦП
8
Серж Дебле
ЦП
7
Эдгар Малакян
ПП
44
J. Bravo
ЦФ
9
João Paredes
ЦФ
4-1-2-2-1
77
Розман
3
Вуклишевич
81
Неманич
2
Карничник
2
Ньето
88
Дулкэ
8
Квесич
10
Коутер
8
Бобичанец
17
Матко
9
Эдмилсон
3-3-1-3
16
Авагян
18
Братков
10
Кочук
6
Жуниньо
79
Вакуленко
8
5
Джеймс
9
Давидян
2
20
Отубанжо
21
Агдон
9
Эдмилсон
7
7
9
Эдмилсон
10
Кочук
4
Удо
4
Удо
10
Кочук
9
Давидян
8
Дебле
8
Дебле
9
Давидян
8
44
44
8
20
Отубанжо
9
9
20
Отубанжо
Остались в запасе
Целе
Пюник
13
Lovro Štubljar
ВР
25
Matija Kavčič
ЦЗ
29
Slavko Bralic
ЦЗ
77
Иван Брнич
ЛВ
47
Армандас Кучис
ЦФ
Главный тренер
Витор Кампелуш
32
Сергей Микаэлян
ВР
71
Станислав Бучнев
ВР
3
Арман Оганесян
ЦЗ
33
Тарон Восканян
ЦЗ
10
Артак Григорян
ОП
7
Эдгар Малакян
ПП
Главный тренер
Егише Меликян
Остались в запасе
13
Lovro Štubljar
ВР
25
Matija Kavčič
ЦЗ
29
Slavko Bralic
ЦЗ
77
Иван Брнич
ЛВ
47
Армандас Кучис
ЦФ
Остались в запасе
32
Сергей Микаэлян
ВР
71
Станислав Бучнев
ВР
3
Арман Оганесян
ЦЗ
33
Тарон Восканян
ЦЗ
10
Артак Григорян
ОП
7
Эдгар Малакян
ПП
Главный тренер
Витор Кампелуш
Главный тренер
Егише Меликян
Статистика матча Целе - Пюник
4
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Целе
Словения. Первая Лига, 17 тур
Копер
- : -
29.11.2026
Целе
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
0 : 0
26.11.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 16 тур
Целе
2 : 0
22.11.2026
Бринье Гросуплье
Словения. Первая Лига, 15 тур
Радомлье
1 : 2
08.11.2026
Целе
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 14 тур
Целе
4 : 0
01.11.2026
НК Нафта Лендава
Пюник
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Пюник
- : -
29.11.2026
Арарат
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Пюник
2 : 2
22.11.2026
Сардарапат
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Ван
0 : 3
06.11.2026
Пюник
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Пюник
1 : 0
30.10.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Пюник
3 : 0
23.10.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Ноа
1 : 1
18.10.2026
Пюник
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан-Петру Чочирка
Стадион:
З'Дежеле
Посещаемость:
2837 из 13059 зрителей (21%)
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