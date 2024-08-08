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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Ордабасы - Пюник
Ордабасы - Пюник: обзор матча 08 августа 2024
Ордабасы
08.08.2024, четверг, 18:00
Лига конференций, 3 раунд
0 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Пюник
56'
Ю. Отубанжо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ордабасы - Пюник
90'
+7
Желтая карточка
А. Братков
90'
+6
Желтая карточка
А. Григорян
Замена
Е. Тунгышбаев
️️️️
Режиналдо
85'
83'
Замена
А. Григорян
️️️️
Агдон
83'
Замена
J. Bravo
️️️️
M. Maia
Замена
Ш. Умаров
️️️️
Е. Макаренко
75'
72'
Замена
С. Удо
️️️️
Е. Кочук
72'
Замена
J. Paredes
️️️️
Ю. Отубанжо
68'
Желтая карточка
Д. Давидян
67'
Желтая карточка
Ю. Отубанжо
Замена
Д. Дарбо
️️️️
В. Садовский
64'
Замена
Б. Исламхан
️️️️
А. Тагыберген
64'
56'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Отубанжо
Пас отдал
Д. Давидян
44'
Желтая карточка
М. Коваленко
13'
Замена
Д. Давидян
️️️️
Л. Виллела
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ордабасы
1
Сергей Игнатович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
24
Кристиан Товар
ЦЗ
93
Режиналдо
ПЗ
40
Ловро Квек
ОП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
10
Жасур Яхшибоев
ПВ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
Пюник
16
Генри Авагян
ВР
6
Жуниньо
ЛЗ
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
18
Антон Братков
ЦЗ
10
Евгений Кочук
ЦЗ
5
Джеймс
ЛП
8
M. Maia
ЦП
2
Alemão
ЦФ
20
Лукас Виллела
ЦФ
21
Агдон
ЦФ
20
Юсуф Отубанжо
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
Ордабасы
1
Бекхан Шайзада
ВР
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
96
Айбол Абикен
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
22
Султанбек Астанов
ПП
17
Шахбоз Умаров
ПВ
11
Максим Федин
ПВ
11
Еркебулан Тунгышбаев
ПВ
41
Артем Беседин
ЦФ
98
Дембо Дарбо
ЦФ
Пюник
71
Станислав Бучнев
ВР
32
Сергей Микаэлян
ВР
33
Тарон Восканян
ЦЗ
3
Арман Оганесян
ЦЗ
10
Артак Григорян
ОП
4
Соломон Удо
ЦП
7
Эдгар Малакян
ПП
9
Давид Давидян
ПВ
44
J. Bravo
ЦФ
9
João Paredes
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Игнатович
32
Пластун
2
Малый
24
Товар
3
Шехович
40
Квек
93
Режиналдо
8
Тагыберген
8
Макаренко
10
Яхшибоев
90
Садовский
4-2-4
16
Авагян
15
Коваленко
18
Братков
10
Кочук
6
Жуниньо
8
5
Джеймс
20
Отубанжо
21
Агдон
20
Виллела
2
8
Тагыберген
9
Исламхан
9
Исламхан
8
Тагыберген
8
Макаренко
17
Умаров
17
Умаров
8
Макаренко
93
Режиналдо
11
Тунгышбаев
11
Тунгышбаев
93
Режиналдо
90
Садовский
98
Дарбо
98
Дарбо
90
Садовский
21
Агдон
10
Григорян
10
Григорян
21
Агдон
10
Кочук
4
Удо
4
Удо
10
Кочук
20
Виллела
9
Давидян
9
Давидян
20
Виллела
8
44
44
8
20
Отубанжо
9
9
20
Отубанжо
Остались в запасе
Ордабасы
Пюник
1
Бекхан Шайзада
ВР
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
96
Айбол Абикен
ЦП
22
Султанбек Астанов
ПП
11
Максим Федин
ПВ
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
71
Станислав Бучнев
ВР
32
Сергей Микаэлян
ВР
33
Тарон Восканян
ЦЗ
3
Арман Оганесян
ЦЗ
7
Эдгар Малакян
ПП
Главный тренер
Егише Меликян
Остались в запасе
1
Бекхан Шайзада
ВР
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
96
Айбол Абикен
ЦП
22
Султанбек Астанов
ПП
11
Максим Федин
ПВ
41
Артем Беседин
ЦФ
Остались в запасе
71
Станислав Бучнев
ВР
32
Сергей Микаэлян
ВР
33
Тарон Восканян
ЦЗ
3
Арман Оганесян
ЦЗ
7
Эдгар Малакян
ПП
Главный тренер
Александр Седнев
Главный тренер
Егише Меликян
Статистика матча Ордабасы - Пюник
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Ордабасы
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Иртыш
2 : 0
31.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Ордабасы
1 : 1
24.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Пюник
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Пюник
- : -
29.11.2026
Арарат
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Пюник
2 : 2
22.11.2026
Сардарапат
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Ван
0 : 3
06.11.2026
Пюник
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Пюник
1 : 0
30.10.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Пюник
3 : 0
23.10.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Ноа
1 : 1
18.10.2026
Пюник
Информация о матче
Главный судья:
Ondrej Berka, Czech Republic
Стадион:
Стадион им. Кажимукана Мунайтпасова
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