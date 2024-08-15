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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Пюник - Ордабасы
Пюник - Ордабасы: обзор матча 15 августа 2024
Пюник
15.08.2024, четверг, 19:00
Лига конференций, 3 раунд
1 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Ордабасы
66'
Ю. Отубанжо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пюник - Ордабасы
Замена
Э. Малакян
️️️️
Ю. Отубанжо
90'
+1
86'
Желтая карточка
А. Беседин
84'
Замена
А. Абикен
️️️️
А. Тагыберген
84'
Замена
Л. Квек
️️️️
С. Малый
Замена
С. Удо
️️️️
M. Maia
80'
Замена
С. Дебле
️️️️
Д. Давидян
80'
74'
Замена
Д. Дарбо
️️️️
Б. Исламхан
Замена
J. Paredes
️️️️
Агдон
72'
Замена
J. Bravo
️️️️
A.
72'
70'
Желтая карточка
З. Шехович
70'
Желтая карточка
С. Малый
67'
Замена
А. Беседин
️️️️
Ш. Умаров
ГОЛ! 1:0!
Ю. Отубанжо
Пас отдал
Агдон
66'
56'
Желтая карточка
И. Пластун
Желтая карточка
A.
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пюник
16
Генри Авагян
ВР
6
Жуниньо
ЛЗ
18
Антон Братков
ЦЗ
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
10
Евгений Кочук
ЦЗ
5
Джеймс
ЛП
8
M. Maia
ЦП
9
Давид Давидян
ПВ
20
Юсуф Отубанжо
ЦФ
21
Агдон
ЦФ
2
Alemão
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
Ордабасы
1
Бекхан Шайзада
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
93
Режиналдо
ПЗ
8
Асхат Тагыберген
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
17
Шахбоз Умаров
ПВ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
Пюник
71
Станислав Бучнев
ВР
32
Сергей Микаэлян
ВР
3
Арман Оганесян
ЦЗ
33
Тарон Восканян
ЦЗ
10
Артак Григорян
ОП
4
Соломон Удо
ЦП
8
Серж Дебле
ЦП
7
Эдгар Малакян
ПП
44
J. Bravo
ЦФ
9
João Paredes
ЦФ
Ордабасы
35
Азамат Жомартов
ВР
1
Сергей Игнатович
ВР
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
24
Кристиан Товар
ЦЗ
40
Ловро Квек
ОП
96
Айбол Абикен
ЦП
22
Султанбек Астанов
ПП
10
Жасур Яхшибоев
ПВ
11
Максим Федин
ПВ
11
Еркебулан Тунгышбаев
ПВ
41
Артем Беседин
ЦФ
98
Дембо Дарбо
ЦФ
4-2-1-3
16
Авагян
6
Жуниньо
15
Коваленко
10
Кочук
18
Братков
5
Джеймс
8
9
Давидян
2
21
Агдон
20
Отубанжо
3-2-2-2-1
1
Шайзада
32
Пластун
2
Малый
23
Эрланов
93
Режиналдо
3
Шехович
8
Тагыберген
8
Макаренко
17
Умаров
9
Исламхан
90
Садовский
8
4
Удо
4
Удо
8
9
Давидян
8
Дебле
8
Дебле
9
Давидян
20
Отубанжо
7
Малакян
7
Малакян
20
Отубанжо
2
44
44
2
21
Агдон
9
9
21
Агдон
2
Малый
40
Квек
40
Квек
2
Малый
8
Тагыберген
96
Абикен
96
Абикен
8
Тагыберген
17
Умаров
41
Беседин
41
Беседин
17
Умаров
9
Исламхан
98
Дарбо
98
Дарбо
9
Исламхан
Остались в запасе
Пюник
Ордабасы
71
Станислав Бучнев
ВР
32
Сергей Микаэлян
ВР
3
Арман Оганесян
ЦЗ
33
Тарон Восканян
ЦЗ
10
Артак Григорян
ОП
Главный тренер
Егише Меликян
35
Азамат Жомартов
ВР
1
Сергей Игнатович
ВР
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
24
Кристиан Товар
ЦЗ
22
Султанбек Астанов
ПП
10
Жасур Яхшибоев
ПВ
11
Максим Федин
ПВ
11
Еркебулан Тунгышбаев
ПВ
Главный тренер
Александр Седнев
Остались в запасе
71
Станислав Бучнев
ВР
32
Сергей Микаэлян
ВР
3
Арман Оганесян
ЦЗ
33
Тарон Восканян
ЦЗ
10
Артак Григорян
ОП
Остались в запасе
35
Азамат Жомартов
ВР
1
Сергей Игнатович
ВР
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
24
Кристиан Товар
ЦЗ
22
Султанбек Астанов
ПП
10
Жасур Яхшибоев
ПВ
11
Максим Федин
ПВ
11
Еркебулан Тунгышбаев
ПВ
Главный тренер
Егише Меликян
Главный тренер
Александр Седнев
Статистика матча Пюник - Ордабасы
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Пюник
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Пюник
- : -
29.11.2026
Арарат
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Пюник
2 : 2
22.11.2026
Сардарапат
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Ван
0 : 3
06.11.2026
Пюник
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Пюник
1 : 0
30.10.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Пюник
3 : 0
23.10.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Ноа
1 : 1
18.10.2026
Пюник
Ордабасы
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Иртыш
2 : 0
31.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Ордабасы
1 : 1
24.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Ногейра
Стадион:
Республиканский
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