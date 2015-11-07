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    Максимилиано Лялюшкин - статистика

    #71 | Нападающий
    Имя Максимилиано
    Отчество Александрович
    Фамилия Лялюшкин
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 февраля 1997 (26 лет)
    Рост 184
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спартак М (мол) 14 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.05.2016 Был в запасе Спартак М (мол) (Москва) 0:1 Динамо (мол) (Москва)
    29.04.2016 1' -60' Локомотив (мол) (Москва) 1:1 Спартак М (мол) (Москва)
    01.04.2016 85' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:3 Спартак М (мол) (Москва)
    17.03.2016 46' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 2:1 Спартак М (мол) (Москва)
    11.03.2016 Был в запасе Спартак М (мол) (Москва) 2:1 Амкар (мол) (Пермь)
    05.03.2016 79' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 3:0 Спартак М (мол) (Москва)
    03.12.2015 Был в запасе Спартак М (мол) (Москва) 4:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    29.11.2015 Был в запасе Рубин (мол) (Казань) 2:1 Спартак М (мол) (Москва)
    22.11.2015 1' -77' Спартак М (мол) (Москва) 1:3 Краснодар (мол) (Краснодар)
    07.11.2015 1' -73' Ахмат (мол) (Грозный) 1:0 Спартак М (мол) (Москва)
    31.10.2015 1' -71' Спартак М (мол) (Москва) 1:0 Урал (мол) (Екатеринбург)
    24.10.2015 73' -90' Динамо (мол) (Москва) 3:0 Спартак М (мол) (Москва)
    17.10.2015 Был в запасе Спартак М (мол) (Москва) 0:1 Локомотив (мол) (Москва)
    03.10.2015 87' -90' Мордовия (мол) (Саранск) 0:3 Спартак М (мол) (Москва)
    25.09.2015 90' -90' Спартак М (мол) (Москва) 2:1 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    18.09.2015 Был в запасе Академия Кубань (Краснодар) 4:0 Спартак М (мол) (Москва)
    12.09.2015 Был в запасе Спартак М (мол) (Москва) 0:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    28.08.2015 87' -90' Спартак М (мол) (Москва) 1:0 Анжи (мол) (Махачкала)
    21.08.2015 88' -90' Амкар (мол) (Пермь) 2:3 Спартак М (мол) (Москва)
    13.08.2015 Был в запасе Спартак М (мол) (Москва) 1:1 ЦСКА (мол) (Москва)
    02.08.2015 65' -90' Спартак М (мол) (Москва) 6:1 Рубин (мол) (Казань)
    25.07.2015 89' -90' Краснодар (мол) (Краснодар) 2:3 Спартак М (мол) (Москва)
    16.07.2015 Был в запасе Спартак М (мол) (Москва) 2:3 Уфа (мол) (Уфа)
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