|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спартак М (мол)
|14
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2016
|Был в запасе
|Спартак М (мол) (Москва)
|0:1
|Динамо (мол) (Москва)
|29.04.2016
|1' -60'
|Локомотив (мол) (Москва)
|1:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|01.04.2016
|85' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:3
|Спартак М (мол) (Москва)
|17.03.2016
|46' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|2:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|11.03.2016
|Был в запасе
|Спартак М (мол) (Москва)
|2:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|05.03.2016
|79' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|3:0
|Спартак М (мол) (Москва)
|03.12.2015
|Был в запасе
|Спартак М (мол) (Москва)
|4:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|29.11.2015
|Был в запасе
|Рубин (мол) (Казань)
|2:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|22.11.2015
|1' -77'
|Спартак М (мол) (Москва)
|1:3
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|07.11.2015
|1' -73'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:0
|Спартак М (мол) (Москва)
|31.10.2015
|1' -71'
|Спартак М (мол) (Москва)
|1:0
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|24.10.2015
|73' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|3:0
|Спартак М (мол) (Москва)
|17.10.2015
|Был в запасе
|Спартак М (мол) (Москва)
|0:1
|Локомотив (мол) (Москва)
|03.10.2015
|87' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|0:3
|Спартак М (мол) (Москва)
|25.09.2015
|90' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|2:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|18.09.2015
|Был в запасе
|Академия Кубань (Краснодар)
|4:0
|Спартак М (мол) (Москва)
|12.09.2015
|Был в запасе
|Спартак М (мол) (Москва)
|0:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|28.08.2015
|87' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|1:0
|Анжи (мол) (Махачкала)
|21.08.2015
|88' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:3
|Спартак М (мол) (Москва)
|13.08.2015
|Был в запасе
|Спартак М (мол) (Москва)
|1:1
|ЦСКА (мол) (Москва)
|02.08.2015
|65' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|6:1
|Рубин (мол) (Казань)
|25.07.2015
|89' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|2:3
|Спартак М (мол) (Москва)
|16.07.2015
|Был в запасе
|Спартак М (мол) (Москва)
|2:3
|Уфа (мол) (Уфа)