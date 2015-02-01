Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Джанфилиппо Феличоли - статистика

    #3 | Полузащитник
    Имя Джанфилиппо
    Фамилия Феличоли
    Команда Циттаделла
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 сентября 1997 (25 лет)
    Стоимость:
    € 450
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Милан 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.05.2015 Был в запасе Милан (Милан) 3:0 Торино (Турин)
    09.05.2015 Был в запасе Милан (Милан) 2:1 Рома (Рим)
    03.05.2015 83' -92' Наполи (Неаполь) 3:0 Милан (Милан)
    22.02.2015 Был в запасе Милан (Милан) 2:0 Чезена (Чезена)
    15.02.2015 Был в запасе Милан (Милан) 1:1 Эмполи (Эмполи)
    01.02.2015 Был в запасе Милан (Милан) 3:1 Парма (Парма)
    • Читайте нас: 
    11