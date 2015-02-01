Джанфилиппо Феличоли - статистика
#3 | Полузащитник
|Имя
|Джанфилиппо
|Фамилия
|Феличоли
|Команда
|Циттаделла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 сентября 1997 (25 лет)
Стоимость:
€ 450
тыс
|Имя
|Джанфилиппо
|Фамилия
|Феличоли
|Команда
|Циттаделла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 сентября 1997 (25 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Милан
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.05.2015
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|3:0
|Торино (Турин)
|09.05.2015
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|2:1
|Рома (Рим)
|03.05.2015
|83' -92'
|Наполи (Неаполь)
|3:0
|Милан (Милан)
|22.02.2015
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|2:0
|Чезена (Чезена)
|15.02.2015
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|01.02.2015
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|3:1
|Парма (Парма)