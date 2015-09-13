Кристофер Айкономидис - статистика
#29 | Полузащитник
|Имя
|Кристофер
|Фамилия
|Айкономидис
|Команда
|Перт Глори
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сидней
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Кристофер
|Фамилия
|Айкономидис
|Команда
|Перт Глори
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сидней
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лацио
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.01.2016
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|0:0
|Карпи (Карпи)
|20.12.2015
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|1:2
|Лацио (Рим)
|14.12.2015
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|25.10.2015
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|3:0
|Торино (Турин)
|23.09.2015
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|2:0
|Дженоа (Генуя)
|20.09.2015
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|5:0
|Лацио (Рим)
|13.09.2015
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|2:0
|Удинезе (Удине)