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    Кристофер Айкономидис - статистика

    #29 | Полузащитник
    Имя Кристофер
    Фамилия Айкономидис
    Команда Перт Глори
    Состав Основной
    Родной город Сидней
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 мая 1995 (27 лет)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лацио 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.01.2016 Был в запасе Лацио (Рим) 0:0 Карпи (Карпи)
    20.12.2015 Был в запасе Интер (Милан) 1:2 Лацио (Рим)
    14.12.2015 Был в запасе Лацио (Рим) 1:1 Сампдория (Генуя)
    25.10.2015 Был в запасе Лацио (Рим) 3:0 Торино (Турин)
    23.09.2015 Был в запасе Лацио (Рим) 2:0 Дженоа (Генуя)
    20.09.2015 Был в запасе Наполи (Неаполь) 5:0 Лацио (Рим)
    13.09.2015 Был в запасе Лацио (Рим) 2:0 Удинезе (Удине)
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