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    Кике - статистика

    #12 | Нападающий
    Имя Энрике
    Фамилия Сенобуа
    Команда Мальорка
    Состав Молодежный
    Родной город Малабо
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 17 июля 1993 (29 лет)
    Рост 174
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Экваториальная Гвинея 6 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.02.2015 1' -46' ДР Конго 0:0
    (4:2)п    		 Экваториальная Гвинея
    05.02.2015 1' -90' Гана 3:0 Экваториальная Гвинея
    31.01.2015 1' -90' Тунис 1:2 Экваториальная Гвинея
    25.01.2015 1' -68' Габон 0:2 Экваториальная Гвинея
    21.01.2015 1' -82' Экваториальная Гвинея 0:0 Буркина-Фасо
    17.01.2015 1' -60' Экваториальная Гвинея 1:1 Конго
    16'
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