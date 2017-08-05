Кэйолан Лэвери - статистика
#32 | Нападающий
|Имя
|Кэйолан
|Фамилия
|Лэвери
|Команда
|Бери
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|180
|Вес
|76
|Имя
|Кэйолан
|Фамилия
|Лэвери
|Команда
|Бери
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|180
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шеффилд Юнайтед
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.01.2018
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|1:1
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|30.12.2017
|Был в запасе
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|0:1
|Болтон (Болтон)
|26.12.2017
|Был в запасе
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|3:0
|Сандерленд (Сандерленд)
|23.12.2017
|Был в запасе
|Астон Вилла (Бирмингем)
|2:2
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|16.12.2017
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|1:0
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|26.08.2017
|1' -90'
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|3:1
|Дерби Каунти (Дерби)
|05.08.2017
|78' -90'
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|1:0
|Брентфорд (Лондон)