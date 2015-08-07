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    Олег Синица - статистика

    #52 | Полузащитник
    Имя Олег
    Отчество Викторович
    Фамилия Синица
    Команда Металлист
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 марта 1996 (26 лет)
    Рост 177
    Вес 66
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Металлист 4 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.05.2016 89' -90' Металлист (Харьков) 1:4 Динамо (Киев)
    90'
    30.04.2016 Был в запасе Металлист (Харьков) 1:0 Олимпик (Донецк)
    23.04.2016 1' -86' Сталь (Каменское) 0:0 Металлист (Харьков)
    16.04.2016 Был в запасе Днепр (Днепр) 5:0 Металлист (Харьков)
    01.04.2016 66' -90' Шахтер (Донецк) 8:1 Металлист (Харьков)
    13.03.2016 Был в запасе Говерла (Ужгород) 1:0 Металлист (Харьков)
    06.03.2016 Был в запасе Металлист (Харьков) 3:0 Волынь (Луцк)
    06.12.2015 65' -90' Металлист (Харьков) 2:2 Черноморец (Одесса)
    88'
    07.08.2015 Был в запасе Волынь (Луцк) 2:2 Металлист (Харьков)
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