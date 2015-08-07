Олег Синица - статистика
#52 | Полузащитник
|Имя
|Олег
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Синица
|Команда
|Металлист
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 марта 1996 (26 лет)
|Рост
|177
|Вес
|66
|Имя
|Олег
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Синица
|Команда
|Металлист
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 марта 1996 (26 лет)
|Рост
|177
|Вес
|66
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлист
|4
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2016
|89' -90'
|Металлист (Харьков)
|1:4
|Динамо (Киев)
|90'
|30.04.2016
|Был в запасе
|Металлист (Харьков)
|1:0
|Олимпик (Донецк)
|23.04.2016
|1' -86'
|Сталь (Каменское)
|0:0
|Металлист (Харьков)
|16.04.2016
|Был в запасе
|Днепр (Днепр)
|5:0
|Металлист (Харьков)
|01.04.2016
|66' -90'
|Шахтер (Донецк)
|8:1
|Металлист (Харьков)
|13.03.2016
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|1:0
|Металлист (Харьков)
|06.03.2016
|Был в запасе
|Металлист (Харьков)
|3:0
|Волынь (Луцк)
|06.12.2015
|65' -90'
|Металлист (Харьков)
|2:2
|Черноморец (Одесса)
|88'
|07.08.2015
|Был в запасе
|Волынь (Луцк)
|2:2
|Металлист (Харьков)