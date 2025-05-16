Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Жоао Тейшейра - статистика

Завершил карьеру
6 февраля 1994 (32)
#18 | Полузащитник
178 см | 66 кг
Португалия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Жил Висенте
13
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Риу Аве
1 : 1
16.05.2025
Жил Висенте
81' - 90'
Португалия. Примейра, 33 тур
Жил Висенте
1 : 1
10.05.2025
Арука
82' - 90'
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
2 : 1
04.05.2025
Жил Висенте
66' - 90'
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
1 : 0
26.04.2025
Фаренсе
80' - 90'
Португалия. Примейра, 30 тур
Насьональ
0 : 3
19.04.2025
Жил Висенте
Был в запасе
Португалия. Примейра, 28 тур
Жил Висенте
0 : 1
06.04.2025
Морейренcе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 27 тур
Боавишта
1 : 3
01.04.2025
Жил Висенте
Был в запасе
Португалия. Примейра, 24 тур
Жил Висенте
0 : 3
28.03.2025
Бенфика
1' - 60'
Португалия. Примейра, 26 тур
Жил Висенте
0 : 1
15.03.2025
Санта-Клара
1' - 65'
Португалия. Примейра, 25 тур
Эштрела
1 : 1
07.03.2025
Жил Висенте
58' - 90'
Португалия. Примейра, 23 тур
Каза Пиа
1 : 0
22.02.2025
Жил Висенте
80' - 90'
Португалия. Примейра, 15 тур
Жил Висенте
0 : 0
22.12.2024
Спортинг
83' - 90'
Португалия. Примейра, 14 тур
Фаренсе
0 : 1
14.12.2024
Жил Висенте
Был в запасе
Португалия. Примейра, 13 тур
Жил Висенте
2 : 1
07.12.2024
Насьональ
Был в запасе
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
4 : 0
02.12.2024
Жил Висенте
67' - 90'
Португалия. Примейра, 11 тур
Морейренcе
3 : 2
08.11.2024
Жил Висенте
Был в запасе
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
1 : 2
02.11.2024
Боавишта
Был в запасе
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
2 : 1
25.10.2024
Жил Висенте
88' - 90'
Португалия. Примейра, 8 тур
Жил Висенте
3 : 0
05.10.2024
Эштрела
79' - 90'
Португалия. Примейра, 7 тур
Бенфика
5 : 1
28.09.2024
Жил Висенте
Был в запасе
Португалия. Примейра, 6 тур
Жил Висенте
1 : 1
22.09.2024
Каза Пиа
76' - 90'
Португалия. Примейра, 5 тур
Фамаликан
1 : 1
14.09.2024
Жил Висенте
Был в запасе
Главные новости
Головин хочет в «Зенит», правда об аренде Мостового, Черышев никому не нужен и другие новости
01:03
Экс-владелец «Челси» Боули близок к покупке активов «Лукойла»
00:57
1
Кокорина предложили московскому клубу РПЛ
00:44
3
Сафонов раскрыл свою мечту
Вчера, 23:59
1
Мостовой – о тренере со 107 матчами в РПЛ: «Не знаю его»
Вчера, 23:49
2
Агент Головина не отрицает трансфер игрока в «Спартак»
Вчера, 23:35
1
Бубнов прокомментировал трансфер Дзюбы в ЦСКА
Вчера, 23:17
2
Роналду сообщил, через сколько лет закончит карьеру
Вчера, 22:56
Сафонов сравнил себя с Акинфеевым
Вчера, 22:15
Слуцкий сообщил, что сделает с Головиным в случае его перехода в «Зенит»
Вчера, 21:57
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+