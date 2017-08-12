Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дория - статистика

    #21 | Защитник
    Имя Матеус
    Фамилия Маседо
    Команда Сантос Лагуна
    Состав Основной
    Родной город Сан-Гонсало
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 8 ноября 1994 (28 лет)
    Рост 188
    Вес 82
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Марсель 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.01.2018 Был в запасе Марсель (Марсель) 2:0 Страсбур (Страсбур)
    19.11.2017 Был в запасе Бордо (Бордо) 1:1 Марсель (Марсель)
    05.11.2017 Был в запасе Марсель (Марсель) 5:0 Кан (Кан)
    27.08.2017 1' -90' Монако (Монако) 6:1 Марсель (Марсель)
    20.08.2017 Был в запасе Марсель (Марсель) 1:1 Анжер (Анжер)
    12.08.2017 Был в запасе Нант (Нант) 0:1 Марсель (Марсель)
    • Читайте нас: 
    11