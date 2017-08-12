Дория - статистика
#21 | Защитник
|Имя
|Матеус
|Фамилия
|Маседо
|Команда
|Сантос Лагуна
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Гонсало
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 ноября 1994 (28 лет)
|Рост
|188
|Вес
|82
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Матеус
|Фамилия
|Маседо
|Команда
|Сантос Лагуна
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Гонсало
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 ноября 1994 (28 лет)
|Рост
|188
|Вес
|82
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Марсель
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.01.2018
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|2:0
|Страсбур (Страсбур)
|19.11.2017
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|1:1
|Марсель (Марсель)
|05.11.2017
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|5:0
|Кан (Кан)
|27.08.2017
|1' -90'
|Монако (Монако)
|6:1
|Марсель (Марсель)
|20.08.2017
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|1:1
|Анжер (Анжер)
|12.08.2017
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|0:1
|Марсель (Марсель)