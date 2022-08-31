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    Илья Камышев - статистика

    #26 | Полузащитник
    Имя Илья
    Отчество Владиславович
    Фамилия Камышев
    Команда Родина
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 июля 1997 (25 лет)
    Рост 180
    Вес 73
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Родина 2:1 Шинник Россия. Первая лига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Химки 2 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.09.2022 1' -86' Пари НН (Нижний Новгород) 1:1
    (5:3)п    		 Химки (Химки)
    66' 86'
    31.08.2022 1' -90' Химки (Химки) 0:2 Краснодар (Краснодар)
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