Илья Камышев - статистика
#26 | Полузащитник
|Имя
|Илья
|Отчество
|Владиславович
|Фамилия
|Камышев
|Команда
|Родина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|180
|Вес
|73
|Имя
|Илья
|Отчество
|Владиславович
|Фамилия
|Камышев
|Команда
|Родина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|180
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Химки
|2
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.09.2022
|1' -86'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|1:1
(5:3)п
|Химки (Химки)
|66' 86'
|31.08.2022
|1' -90'
|Химки (Химки)
|0:2
|Краснодар (Краснодар)