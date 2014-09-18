Сергей Концевой - статистика
#26 | Защитник
|Имя
|Сергей
|Фамилия
|Концевой
|Команда
|Белшина
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гомель
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 июня 1986 (36 лет)
|Рост
|191
|Имя
|Сергей
|Фамилия
|Концевой
|Команда
|Белшина
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гомель
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 июня 1986 (36 лет)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|5
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2014
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:2
|Динамо (Минск)
|39'
|27.11.2014
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|0:2
|ПАОК (Салоники)
|06.11.2014
|1' -90'
|Генгам (Генгам)
|2:0
|Динамо (Минск)
|23.10.2014
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|0:0
|Генгам (Генгам)
|21'
|02.10.2014
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|0:3
|Фиорентина (Флоренция)
|18.09.2014
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|6:1
|Динамо (Минск)