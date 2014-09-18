Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сергей Концевой - статистика

    #26 | Защитник
    Имя Сергей
    Фамилия Концевой
    Команда Белшина
    Состав Основной
    Родной город Гомель
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 июня 1986 (36 лет)
    Рост 191
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 5 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.12.2014 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 1:2 Динамо (Минск)
    39'
    27.11.2014 1' -90' Динамо (Минск) 0:2 ПАОК (Салоники)
    06.11.2014 1' -90' Генгам (Генгам) 2:0 Динамо (Минск)
    23.10.2014 1' -90' Динамо (Минск) 0:0 Генгам (Генгам)
    21'
    02.10.2014 1' -90' Динамо (Минск) 0:3 Фиорентина (Флоренция)
    18.09.2014 Был в запасе ПАОК (Салоники) 6:1 Динамо (Минск)
    • Читайте нас: 
    11