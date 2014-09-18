Мойзес - статистика
#88 | Полузащитник
|Имя
|Мойзес
|Фамилия
|Лима Магалхаес
|Команда
|Риека
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белу-Оризонти
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 марта 1988 (34 года)
|Рост
|184
|Имя
|Мойзес
|Фамилия
|Лима Магалхаес
|Команда
|Риека
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белу-Оризонти
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 марта 1988 (34 года)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Риека
|6
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2014
|1' -71'
|Севилья (Севилья)
|1:0
|Риека (Риека)
|27.11.2014
|1' -89'
|Риека (Риека)
|2:0
|Стандард (Льеж)
|26'
|06.11.2014
|1' -61'
|Фейеноорд (Роттердам)
|2:0
|Риека (Риека)
|23.10.2014
|1' -89'
|Риека (Риека)
|3:1
|Фейеноорд (Роттердам)
|02.10.2014
|1' -88'
|Риека (Риека)
|2:2
|Севилья (Севилья)
|18.09.2014
|63' -90'
|Стандард (Льеж)
|2:0
|Риека (Риека)