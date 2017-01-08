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    Халифа Санкаре - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Халифа
    Фамилия Санкаре
    Команда Астерас
    Состав Основной
    Родной город Дакар
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 августа 1984 (38 лет)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 900
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Астерас 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.01.2017 1' -90' Тулуза (Тулуза) 1:2 Марсель (Марсель)
    65'
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