Халифа Санкаре - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Халифа
|Фамилия
|Санкаре
|Команда
|Астерас
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дакар
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 августа 1984 (38 лет)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 900
тыс
|Имя
|Халифа
|Фамилия
|Санкаре
|Команда
|Астерас
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дакар
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 августа 1984 (38 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Астерас
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.01.2017
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|1:2
|Марсель (Марсель)
|65'