Костас Теодоропулос - статистика
#21 | Вратарь
|Имя
|Костас
|Фамилия
|Теодоропулос
|Команда
|Астерас
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ларисса
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|27 марта 1990 (32 года)
|Рост
|192
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Костас
|Фамилия
|Теодоропулос
|Команда
|Астерас
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ларисса
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|27 марта 1990 (32 года)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Астерас
|5
|-11
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2015
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|0:4
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|26.11.2015
|1' -90'
|Спарта (Прага)
|1:0
|Астерас (Триполис)
|05.11.2015
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|2:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|22.10.2015
|1' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|2:1
|Астерас (Триполис)
|01.10.2015
|1' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|4:0
|Астерас (Триполис)
|17.09.2015
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|1:1
|Спарта (Прага)